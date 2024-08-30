16%企業補職缺「極度困難」學會倡提供靈活工作安排

香港不少行業均缺人，香港人力資源管理學會發表「未來勞動力研究2024」報告，研究於4至6月以網上調查300間來自20個不同行業的企業及機構，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降16%，是自2022年學會調查以來的最低。學會指，或緣於香港勞動力的增長，及人才入境計劃的擴大，令香港人才庫得以注入新動能，為僱主提供更多選擇。

以企業規模分析，小型企業相對較容易填補職缺。27%認為填補職缺「不太困難」，另外9%認為「沒有困難」。學會指，這可能與小型企業擁有更彈性的招聘流程有關，使他們較容易填補職缺。