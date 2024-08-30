16%企業補職缺「極度困難」學會倡提供靈活工作安排

香港不少行業均缺人，香港人力資源管理學會發表「未來勞動力研究2024」報告，研究於4至6月以網上調查300間來自20個不同行業的企業及機構，認為填補職缺「極度困難」的企業比例降16%，是自2022年學會調查以來的最低。學會指，或緣於香港勞動力的增長，及人才入境計劃的擴大，令香港人才庫得以注入新動能，為僱主提供更多選擇。
以企業規模分析，小型企業相對較容易填補職缺。27%認為填補職缺「不太困難」，另外9%認為「沒有困難」。學會指，這可能與小型企業擁有更彈性的招聘流程有關，使他們較容易填補職缺。
至於中型企業在填補職缺方面遇到較大困難。20%中型企業表示填補職缺「極度困難」，63%表示「相當困難」。這可能是因為中型企業的招聘流程較為繁複，同時也需應對更多競爭對手對相同人才的競爭，填補職缺時面臨更大挑戰。
另外，酒店及餐飲業自去年疫後復常亦全面恢復營運，45%相關僱主認為招聘員工「極度困難」，感「相當困難」有55%；侍應生(27%)、清潔工(27%)及房務員(18%)酒店及餐飲業中最難填補的前三個職位。學會指，許多曾從事酒店及餐飲業的員工在疫情期間已轉行，導致行業出現嚴重的人才缺口，令人才供需不均問題尤為嚴重。學會會長孔于人建議，企業可針對不同人才群體(婦女、青老年、少數族裔)提供靈活的工作安排，吸引更多人才重返職場。儘管某些行業如貿易業和銀行及金融服務業在填補職缺時面臨較少挑戰，但仍須密切關注市場變化，以確保人才供應與需求的平衡。