16%劏房戶自評健康差 社聯︰加強基層醫療

不少劏房環境狹小，通風不良，損住戶健康。社聯調查發現，九成半受訪劏房住戶自評低於平均值50分，16%更自評健康狀況屬於「差」，是14/15年政府就全港巿民做同類調查的四倍。社聯指，劏房戶的自我評估健康狀況較差，但未能建立健康的生活習慣，是基層醫療服務的主要目標對象，促當局加大力度提升地區康健中心的服務能力，應對社區上潛在的健康需要。

社聯去年中下旬訪問1,105名低收入劏房住戶(入息中位數低於全港75%)，16%受訪劏房住戶自評健康狀況屬於「差」，收入越低的受訪劏房住戶，越多自我評估健康狀況為「差」。受訪劏房住戶面對的居住環境問題，以灰塵、街外噪音和蟲害問題最嚴重，其次為缺乏自然光、屋內空氣不流通、異味及黴菌等問題。

59歲獨居劏房住戶李先生以月租4,200元居100方呎劏房，他指，任夜班司機日間要休息，但劏房隔音差，會聽到鄰居的開水喉聲音，間中有一些裝修聲音，令他難以入睡，精神較差，甚至影響工作。因劏房地方淺窄無廚房，平時一日三餐幾乎都是買外賣，甚少吃新鮮蔬果。而劏房內的窗對著二樓天井，甚少開窗，房內空氣極不流通。

社聯指，貧窮壓縮了劏房住戶的經濟及生活空間，影響健康，未來政府需要加強基層醫療服務，透過「醫社合作」接觸低收入家庭，進一步擴大基層醫療服務覆蓋範圍；並建議於選定劏房較密集的地區(如深水埗和油尖旺區)建立「社區空間」，作為基層醫療和社會服務的介入點，助劏房戶改善與生活環境相關的生活問題。