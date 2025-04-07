16.5%護老者曾現自殺或自傷念頭 37%照顧者處高負荷狀態

人口老化，長者傾向家居安老，不少護老者既要工作，又要照料自己家庭及長者起居生活，壓力之大不為外人道。有研究顯示，每3名護老者中，就有1人瀕臨心理崩潰，女性、中年、在職護老者自殺風險更飆升。負責研究的機構呼籲護老者平衡工作與家庭，亦要多關顧自己、留意精神健康情況，並建議服務提供者考慮設24小時支援。

生命熱線於去年10月至今年2月，透過社區訪問及公開體驗活動訪問942名須照顧60歲以上長者的「護老者」，盼發掘隱性及高危護老者，提出具體支援建議。結果顯示，以國際「沙氏照顧者負荷量表」評估，16分最高分，分數愈高代表壓力愈大，當中8分或以上代表高荷負。37.4%受訪者處於「高負荷」狀態，即代表面對極大的照顧壓力，顯示長期照顧工作對身心健康的嚴重影響，其中40.3%更同時出現抑鬱或焦慮症狀。整體受訪者中，16.5%曾出現自殺或自傷念頭。