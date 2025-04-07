16.5%護老者曾現自殺或自傷念頭 37%照顧者處高負荷狀態

人口老化，長者傾向家居安老，不少護老者既要工作，又要照料自己家庭及長者起居生活，壓力之大不為外人道。有研究顯示，每3名護老者中，就有1人瀕臨心理崩潰，女性、中年、在職護老者自殺風險更飆升。負責研究的機構呼籲護老者平衡工作與家庭，亦要多關顧自己、留意精神健康情況，並建議服務提供者考慮設24小時支援。
生命熱線於去年10月至今年2月，透過社區訪問及公開體驗活動訪問942名須照顧60歲以上長者的「護老者」，盼發掘隱性及高危護老者，提出具體支援建議。結果顯示，以國際「沙氏照顧者負荷量表」評估，16分最高分，分數愈高代表壓力愈大，當中8分或以上代表高荷負。37.4%受訪者處於「高負荷」狀態，即代表面對極大的照顧壓力，顯示長期照顧工作對身心健康的嚴重影響，其中40.3%更同時出現抑鬱或焦慮症狀。整體受訪者中，16.5%曾出現自殺或自傷念頭。
生命熱線程序策劃經理秦維德指，女性護老者承受的壓力沉重，41.5%達高負荷比例高於男性(21.6%)。中年護老者的困境更不容忽視，當中34至54歲護老者中，50.4%處於高負荷狀態；此年齡組別中，10.8%更同時出現高負荷、抑鬱焦慮及自殺自傷風險，高於其他年齡群體，顯示中年護老者在兼顧工作、家庭與長期照顧責任時，更易陷入孤立無援的境地。
高負荷情況受就業情況與照顧時數影響，每周照顧21小時或以上在職照顧者，有59%屬高負荷，較同樣照顧時數非在職者(31.6%)高；每周照顧20小時或以下在職照顧者，有43%屬高負荷，較非在職者(25%)高18個百分點。
四十多歲的Maria與患嚴重認知障礙症的母親同住，平均每周照顧時數逾20小時。從事教育行業的她分享，自母親2018年確診認知障礙症中期後，便須抽大量時間照顧和安排對方生活，雖然開支大增，但因她有收入，未能使用院舍券、或取得低收入支援。非牟利機構較少在周末提供服務，她形容「無得唞一唞」，工作日亦不時出現突發情況，如母親晚上感不適需入院；待早上6時母親終於「上到病房」，她則再過兩小時又到上班時間，形容照顧母親似「返緊(第二份)工咁」，每日過得「好壓抑、好無希望」。
為完善護老者支援體系，生命熱線去年10月啟動為期3年的「賽馬會逆風導航護老者支援計劃」，盼透過社區外展等主動識別起碼隱性及高危的護老者，提供早期介入輔導及家庭協調支援。秦維德亦建議僱主體諒護老者員工，制定彈性上班時間和提供有薪陪診假。