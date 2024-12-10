17企業入選漫畫支援計劃 題材風格各異 馬榮成：港漫產業化 政策扶助不可少

政府最新出爐的《文藝創意產業發展藍圖》，其中一個方向是發展多元及國際化的文化藝術產業，港漫便是一個必然入選的範疇。第四屆「港漫動力」──香港漫畫發展及推廣支援計劃，公布17間入選本地漫畫企業，可獲得不同支援，把作品企劃出版成書。本港著名漫畫家兼「港漫動力」評審委員會主席馬榮成表示，如要培育新一代的港產漫畫，政策的扶助與鼓勵是不可或缺。
今屆計劃合共收到93份申請，是歷屆之冠，最終合有17間本地漫畫企業入選。他們可以獲得不同方面的支援，將作品企劃出版成書，並透過不同渠道推廣。香港動漫聯會會長黃玉郎表示，入選的漫畫作品，在題材和藝術風格上都非常豐富，為港漫帶來新氣象；而入選的漫畫主筆有機會參與本地和海外展覽，令港漫畫揚威海外。
是次獲選的17間本地漫畫企業，有些是較為資深，已參與漫畫相關的工作多年；有一些則是近年嶄露頭角。題材和風格亦各有不同，有的以愛情為主題，有的則主打玄風格。
把本土元素作品帶到日本
趙夢恬是入選漫畫企業「九龍冰廳」的主筆，今次憑日系漫畫風格的作品《Imagine有一日我做了魔法少女》入選計劃。雖然正式從事漫畫創作不足兩年，但她已努力開拓日本市場，把自己創作、主打本地題材的漫畫作品帶到當地，冀漫畫迷認識港產漫畫。趙夢恬以往曾任職遊戲公司，後來涉足廣告工作。她表示，目前會先全力完成參賽作品，再計劃把作品帶到日本當地，與漫畫迷見面。
她直言，漫畫創作的道路並不易走，「本土市場較細，亦無相關產業鏈支持。」不過，她亦留意到近兩年較多廣告會選擇日系風格，機會亦較以往多。
馬榮成則表示，計劃給予新晉漫畫家很大的支持，惟支持之餘亦要灌溉，「很多政策上，或者很多方面的鼓勵，才能茁壯成長。」對於政策上的支持，馬榮成認為，除了要多給新人嘗試的機會；如有突出的漫畫家，可給予更多支持，「有突出的漫畫家，會鼓勵更多畫漫畫的人走出來。」