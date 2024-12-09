17企業入選漫畫支援計劃 馬榮成：港漫產業化 政策扶助不可少

政府最新出爐的《文藝創意產業發展藍圖》，其中一個方向是發展多元及國際化的文化藝術產業，港漫便是一個不可或缺的範疇。第四屆「港漫動力」──香港漫畫發展及推廣支援計劃，公布17間入選本地漫畫企業，他們可獲得不同支援，把作品企劃出版成書。本身是漫畫家的「港漫動力」評審委員會主席馬榮成表示，如要培育新一代的港產漫畫，政策的扶助與鼓勵是不可或缺。

今屆計劃合共收到93份申請，是歷屆之冠，最終合有17間本地漫畫企業入選。他們可以獲得不同方面的支援，將作品企劃出版成書，並透過不同渠道推廣。香港動漫聯會會長黃玉郎表示，入選的漫畫作品，在題材和藝術風格上都非常豐富，為港漫帶來新氣象；而入選的漫畫主筆有機會參與本地和海外展覽，令港漫畫揚威海外。

是次獲選的17間本地漫畫企業，有些是較為資深，已參與漫畫相關的工作多年；有一些則是近年嶄露頭角。題材和風格亦各有不同，有的以愛情為主題，有的則主打玄風格。