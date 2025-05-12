17個月大女嬰確診新冠併發嘶吼症危殆　另有13歲女童染新冠情況嚴重

衞生防護中心接獲兩宗兒童感染新型肺炎的嚴重個案，首宗個案涉及一名過往健康良好的17個月大女童，她上周開始出現發燒和咳嗽，昨日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療，其呼吸道樣本化驗證實對新冠病毒、腺病毒和鼻病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染新型肺炎、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症，目前仍然留醫，情況危殆；她沒有接種新冠疫苗初始劑次。

另一宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童，她上周開始出現氣促，到瑪麗醫院求醫後獲安排在兒童深切治療部留院治療。其呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為新型肺炎併發肺炎，目前仍然留醫，情況嚴重；她已完成接種新冠疫苗初始劑次。