17個月大女嬰確診新冠併發嘶吼症危殆　另有13歲女童染新冠情況嚴重

衞生防護中心接獲兩宗兒童感染新型肺炎的嚴重個案，首宗個案涉及一名過往健康良好的17個月大女童，她上周開始出現發燒和咳嗽，昨日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療，其呼吸道樣本化驗證實對新冠病毒、腺病毒和鼻病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染新型肺炎、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症，目前仍然留醫，情況危殆；她沒有接種新冠疫苗初始劑次。
另一宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童，她上周開始出現氣促，到瑪麗醫院求醫後獲安排在兒童深切治療部留院治療。其呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為新型肺炎併發肺炎，目前仍然留醫，情況嚴重；她已完成接種新冠疫苗初始劑次。
XDV在本地流行率呈上升趨勢
中心初步調查顯示，兩人在潛伏期內均沒有外遊，兩人的分別兩名家居接觸者曾出現病徵，並在快速抗原測試呈陽性反應。中心指，新型肺炎在本港社區的整體活躍程度自3月中起持續上升，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前的5.09%上升至11.42%。
另外，污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢，由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防，最新資料亦並未顯示XDV會較JN.1引致更嚴重疾病。中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童應盡快接種，高風險市民特別是長者和長期病患者，亦應盡快接種新冠疫苗額外加強劑。