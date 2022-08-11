17個月大男嬰肝功能剩20%留醫ICU　爸爸求肝續命：已到關鍵時刻

本港一名17個月大男嬰馬皓勤(Dickan)，患上先天性膽管閉塞，於兩個月大時曾接受膽管重組手術，惟術後情況未有好轉，肝功能更開始受損，身體亦停止生長，輪候1年仍未遇上合適的屍肝，現時急需肝臟移植。

留院ICU肝功能只剩下20%

Dickan爸媽見兒子狀況一日比一日差，且二人均不符合捐贈器官條件，無法捐肝予兒子。故昨晚(10日)在網上發文求助，坦言兒子肝臟功能只剩下20%，現已留院ICU，並稱「已到了關鍵時候」，盼O型血好心人可捐肝，讓兒子續命。

Dickan爸爸指，Dickan在5月開始告急需盡快換肝，惟至今等3個月仍未換肝。而Dickan日漸消瘦，只有約8公斤，大約相等於一個4個月大BB左右。醫生指出，原因是Dickan膽紅素比正常人高出多倍，肝功能已開始受損，身體亦停止生長。

成人只需捐出6分1左肝臟

現時Dickan媽媽沒工作主力照顧兒子，爸爸一邊工作，一邊跟太太輪流照顧兒子。爸爸直言有疲憊的時候，但習慣了並會支撐著，感謝醫護悉心照顧Dickan，他跟太太希望見到兒子健康，最緊要是一家人齊齊整整。

同時，他亦希望O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，成人只需捐出大約6分1左肝臟。Dickan爸爸又稱，條件符合有意者可直接聯絡他，電話為9733 2872，或聯絡瑪麗醫院肝臟移植科，電話為2255 3838。如不適合者，也希望可幫忙轉發貼文。