17款gel甲油有歐盟禁用致癌物 25款全含甲苯 孕婦應避免

美甲歷史悠久，近年不少女士除在指甲塗不同色彩，亦會以水溶性樹脂指甲油(gel甲油)自行美甲。消委會測試市面上25款水溶性樹脂指甲油，發現近七成(17款)檢出最少1種歐盟禁用致癌物，其中「Madam Glam」檢出歐盟和內地均禁用的苯，3款游離甲醛不符歐盟《化妝品法規》要求。全部樣本均含有機溶液甲苯，含量低於歐盟規定上限，但或刺激眼睛、皮膚和影響發育中胎兒，建議孕婦、哺乳中婦女避免使用。

測試發現，「Madam Glam」檢出每公斤0.26毫克歐盟和內地化妝品相關法規均禁用致癌物苯，短暫使用也可致頭暈、頭痛和心跳加速。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威表示，雖然檢出量屬微量，但由於苯屬已知人類致癌物，消委會建議消費者避免選用含這類物質的產品。代理商向消委會提交產品說明成分和證明不含甲苯和苯證書，並正於第三方實驗室作安全測試和尋找樣本受污染原因。

25款gel甲油均含生殖毒性物甲苯，介乎每公斤1.6毫克至47毫克，均未達歐盟法規濃度上限(每公斤25萬毫克)，惟短暫暴露於甲苯中，也可刺激眼睛、呼吸道和皮膚，引致頭痛及肌肉疲勞，長期接觸或損害肝臟、神經系統和發育中胎兒的健康，故孕婦和哺乳中的婦女應盡量避免使用含甲苯的產品。