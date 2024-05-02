17歲女涉葵涌醫院弄傷80歲院友左眼　還押小欖本月16日再訊(更新)

【17:50更新】一名17歲患精神分裂症的女病人，涉嫌周二(4月30日)在葵涌醫院精神科病房內，以手指弄傷一名年約80歲女院友的左眼，導致她受傷流血。

涉事女病人被控一項傷人罪，今日在西九龍裁判法院提堂。裁判官將案件押後至本月16日再訊，以待索取精神科報告，並考慮她是否適合答辯或判處醫院令，期間女被告需還押小欖精神病治療中心候訊。

控方透露女被告有兒童情緒障礙，患有精神分裂症，有自殘及傷害他人的暴力傾向；八旬女事主則因抑鬱症而入住葵涌醫院，與女被告為院友。