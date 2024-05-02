17歲女涉葵涌醫院弄傷80歲院友左眼　還押小欖本月16日再訊(更新)

【17:50更新】一名17歲患精神分裂症的女病人，涉嫌周二(4月30日)在葵涌醫院精神科病房內，以手指弄傷一名年約80歲女院友的左眼，導致她受傷流血。
涉事女病人被控一項傷人罪，今日在西九龍裁判法院提堂。裁判官將案件押後至本月16日再訊，以待索取精神科報告，並考慮她是否適合答辯或判處醫院令，期間女被告需還押小欖精神病治療中心候訊。
控方透露女被告有兒童情緒障礙，患有精神分裂症，有自殘及傷害他人的暴力傾向；八旬女事主則因抑鬱症而入住葵涌醫院，與女被告為院友。
案件編號：WKCC1899/2024
醫院管理局周三（5月1日）晚上發新聞稿公布，葵涌醫院一名80歲女病人周二(4月30日)晚上於一個精神科病房留醫期間，懷疑被另一名病人襲擊，導致左眼受傷，病房職員隨即將病人送到明愛醫院治療，病人接受眼科手術後，現時情況穩定，據悉事主視力無因而受損。據報警方接獲報案後，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，昨日拘捕一名同房的17歲女子，她已暫控一項傷人罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。
院方表示，十分重視事件，即時報警。為保護其他病人安全，病房職員隨即安排約束同房一名懷疑涉及事件的17歲女病人，以及加強對有關病人的監察，並已向病人家屬解釋事件，會密切與家屬聯絡，提供一切適切協助。醫院已透過早期事故通報系統向醫管局通報事件，會全力配合警方調查，亦會檢視事件，保障病人安全。