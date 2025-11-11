17歲少女旺角殘廁遭拳打腳踢　3女童認罪還押候判

一名17歲少女上月在旺角一個桌球室的殘廁，遭多名少女拳打腳踢及掌摑，甚至頭部撞牆。3名涉案少女今日(11日)在西九龍裁判法院承認一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件押後至本月25日及28日判刑，期間3人均須還押屯門兒童及青少年院，以等候感化及社會福利官報告。

3名被告依次為鄭然㬢(16歲，無業)、15歲女學生、13歲女學生。3人被控於上月17日，在旺角金雞廣場18樓金都桌球城殘障人士廁所內襲擊蘇姓事主，因而造成身體傷害。

因造謠及「 攬仔」而施襲

案情指，3名被告與事主相識。事主案發時稱想吸加熱煙，次被告感到煩擾，於是帶同另兩被告及其他人到殘廁「教訓」。事主其後獲放行，當時頭部觸痛、左臉和嘴唇腫痛，但沒有求醫，家人發現傷勢後報警。3人被捕後承認犯案，在警誡下，首被告承認因為第三被告叫她打事主所以犯案，又稱自己已知錯。次被告稱「佢(事主)唱我做雞」而感到憤怒，所以帶同其他人打事主；第三被告則稱「佢(事主)攬我條仔」而犯案。