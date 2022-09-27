17歲男生承認7度冒銀行職員呃逾24萬　被判入勞教中心

17歲中四男學生在兩個月內，7度假扮銀行職員，並以電話方式推銷低息貸款。其後，更疑製作律師樓協議書，誘使他人支付貸款保證金，涉案金額逾24萬元。被告早前承認7項串謀詐騙罪，今(27日)於沙田裁判法院被判入勞教中心。裁判官引述學校老師的求情信，內容是被告在家網課，導致生活無規律，才鑄成今日的錯。裁判官指若所言屬實，希望有關當局能夠正視網課問題。

老師求情：在家網課致生活無規律

裁判官判刑時表示，被告黃澤曦在單親家庭長大，學校表現差，曾經重讀中三。其學校老師則在求情信中指，被告是因網課脫離學校生活，生活才會變得無規律。裁判官指，被告雖背後有犯罪集團，是受人指示下犯案，但若沒有被告參與，行騙不可能會成功。因被告有紀律問題，為起嚴厲且震懾效果，故判被告入勞教中心。

案情指，被告於2022年2月某日至4月1日之間，包括首尾兩日，在香港串謀其他不知名人士向男子李志鵬、黄子然、陳兆麟、趙柏輝、吳可、李鎮汶及林長勝作出詐騙，虛假地聲稱他們的貸款申請現正由「陳銘傑、何傳經律師事務所」辦理，並分別需要港幣46,064元、35,748元、27,040元、35,448元、27,396元、32,888元、41,298元，從而導致並誘使對方支付該筆款項，或將款項轉帳到一個由YEUNG Man-tai持有的匯豐銀行戶口，或兩個分別由LIN H.S.及HUNG Ling Chung 持有的中國銀行戶口。