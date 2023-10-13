17歲男生曾憲哲失蹤一周獲救 曾母︰憑意志力喝溪水求生

曾憲哲(圖圖)被發現時因無穿衣，消防員為他穿上保暖衣。曾母指，兒子因知道穿著濕衣衫會生病，所以脫去。

17歲拔萃男書院應屆DSE男學生曾憲哲失蹤一周後日前平安獲救，送東區醫院留醫，目前情況穩定。曾母昨凌晨發文指，兒子身體精神狀況大致良好，被困林中多日是憑著意志力和喝溪水求生，再次形容仍然在生是神蹟；指被發現時身上沒有穿著衣服，因為知道穿著濕透衣衫會生病；又稱目前專注兒子康復不打算接受訪問。

身體精神狀況大致良好

曾母昨凌晨在FB交代兒子狀況，指他身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，現在醫院留醫和觀察，著大家不用擔心。她再次感謝警方、消防、攀山拯救隊、民安隊和政府飛行服務隊連日來堅持不懈搜索，以及拔萃舊生和家長、CVST郊野義務搜索隊等幫忙。

曾母指，「憲哲迷路被困林中8天，憑着驚人的意志力和喝溪水求生。經過九號風球和黑色暴雨，他全身濕透，知道繼續穿着衣服就會生病，所以決定脫下衣服，盡量躲在草叢中避風雨。雖然他完全沒有進食，仍然在生，這是神蹟。感謝大家為Matthew和搜索隊祈禱。願榮耀讚美歸與上帝。」另外，她接受電台查詢時表示，現時想專注兒子康復，不打算接受訪問。

蔡若蓮︰盼眾予空間學生及家人

教育局長蔡若蓮說成功尋回曾憲哲十分感恩，並指很明白一個母親要找回兒子的心情，希望社會及大家給予學生及家人空間，讓他們好好處理有關學生的健康情況及家中情況。

曾憲哲就讀拔萃男書院，有學生對他獲救感到興奮，「找到他的時候全班都跳了起來，這件事真的很幸運。」亦有學生指，失蹤消息傳出後，有協助轉發尋人消息，盼出一分力，並盼曾憲哲早前康復。

17歲男拔學生曾憲哲，上周三(4日)中午離開學校，警方確認他最後曾在恒生大學附近的行善里出現，並前往馬鞍山郊野公園方向，之後就杳無音訊。曾憲哲家人透露，他近期受胃病和精神困擾。警方、消防及民間拯救隊等連日來上山搜索，直至前日(11日)下午在馬鞍山郊野公園老鼠田坑一帶叢林尋回曾憲哲。