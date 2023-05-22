170名共創明Teen學員友師一飛沖天 陳國基︰考慮提供工作影子計劃

「共創明『Teen』計劃」是由政務司長領導跨部門行動小組，通過政、商、民三方協作，首屆於去年10月推出，每屆為期約一年。「空中之旅」昨安排約170名計劃內學員及友師一同乘坐最先進的空中巴士A350-1000航機，遨遊香港天際90分鐘，是國泰自2007年以來第8次舉辦同類活動，也是該計劃一連串活動後的壓軸高潮，學員在飛機上聽從介紹香港上空和一同玩遊戲等，深入了解航空業的發展空間。

乘飛機去旅行，可能是不少港人假期時的「例牌節目」，但對基層青少年有機會「飛一轉」則屬人生新體驗。國泰航空昨日舉辦「空中之旅」，讓「共創明『Teen』計劃」學員及友師參觀機場，乘搭特設航班，在2.8萬呎的高空共度愉快的難忘旅程。有參與活動的學員指，跟機師聊天後，發現與印象中不同，但明白機師工作後，她仍以兼任韓流舞蹈老師的心理學家為首項目標。亦有友師指，見證學員變得自信。出席活動的政務司長陳國基指，希望藉共創明Teen計劃不同活動，與師友交流增加自信，認清自己喜歡的工作；透露正考慮向學員提供工作影子計劃，隨友師或一些公司員工體驗工作情況，了解職場運作。

15歲學員首乘飛機 離心力與預期一樣

15歲學員劉韻澄坦言，今次是首次登上飛機，認為「空中之旅」很好玩，機上感受到的離心力與預期一樣、和坐過山車類似。雖然所坐的機位不靠窗，未能在空中俯瞰香港建築物感遺憾，但她指，仍然能透過座位前的熒幕看到飛機攝像觀察外面的景色，能在機上觀看不同視頻和電影也讓她感到新奇。

活動中聽到飛機師的實際工作介紹，並與女機師簡短聊天，劉韻澄表示，對方在聊天過程中很生動，跟過去對機師印象不同，更深入了解機師工作要「飛來飛去」，不能經常與家人見面，故目前仍然以成為一名兼任韓流舞蹈老師的心理學家為首要目標。至於共創明「Teen」計劃獲發的5,000元啟動基金，她已有滿腹計劃，包括擬用來購買心理學書籍、相關線上下講座、學習韓流舞蹈，以及購買適合跳舞的衣服等。

劉韻澄的友師楊佩華指，這是第10次跟劉韻澄一起參加活動，見證原來較內向的學員變得更主動。她指，她們見面頻率不定，有時候一星期一次，有時會因為對方考試或疫情，一個月參加一次活動或個人發展計劃的課堂，期間亦都透過通訊軟件、社交媒體，甚至打電話聯繫；認為香港現在的青少年比較有想法，不能靠說教交流，自己在過程中也從劉韻澄身上了解到現在青少年在想甚麼、對社會有甚麼期望等，自己則除在高中選科會提供意見外，亦會在參加活動時邊走邊聊，例如在昨日活動時，向她講述在機場會見到甚麼、登機程序等，雙方有時更像是互相學習。

陳國基盼續為學員安排講座及參觀

政務司長陳國基除為活動主禮外，亦同學員「一齊飛」，期間與學員及友師聊天、派發小禮物，帶領學員向機務人員致謝。他指安排一次「空中之旅」不是易事，需要許多公司職員做義務工作，亦期望他們能學會感恩。他又補充指，基層兒童未必有乘坐飛機的經驗，盼活動能提高他們的自信，知道坐飛機經驗，了解航空業是多元化的工作及發展。

陳國基又透露，第一期2,800個學員中，現時仍有約2,700人參加，估計餘下學員可完成整個計劃。至於現時友師和學員的溝通是否足夠，他則表示，大部分學員已經完成需與友師共同出席的指定活動，除定期見面外，他們亦透過短訊溝通；並透露自願成為友師的人數比學員數量更多，反映香港很多有心人士及企業。