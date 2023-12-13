179委任議員近50人「復活」 涵教育工商等界別最年輕23歲

改制後的區議會選舉重新引入委任議員，政府公布179席委任議員名單，49人曾在2019年區選直選落敗，有獲委任者表示會繼續向政府反映市民聲音和堅守社區服務，另有20名現任直選區議員轉委任。政府本月內會為候任區議員舉行「地區治理培訓班」，下月宣誓就任。

新區議會委任議員年齡中位數為47歲，逾八成為40至64歲，最年輕的為23歲西貢區莊雅婷，涵蓋教育界、工商、專業、勞工等不同界別代表，亦有少數族裔人士代表獲委任，而非建制派亦有一席，民主思路黃頴灝將成元朗區議員。

本報統計179名委任區議員名單，發現有49人在2019年區議會選舉落敗，今次循委任議席「敗部復活」，包括經民聯大埔區陳灶良、新民黨沙田區潘國山、民建聯南區朱立威和葵青區林翠玲等，當中部分在下屆議會更會「轉區」，如在觀塘區敗選的民建聯梁力下屆為黃大仙區委任議員，於沙田區落敗的俞卓君獲委任成西貢區議員等。