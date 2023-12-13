179委任議員近50人「復活」 涵教育工商等界別最年輕23歲

改制後的區議會選舉重新引入委任議員，政府公布179席委任議員名單，49人曾在2019年區選直選落敗，有獲委任者表示會繼續向政府反映市民聲音和堅守社區服務，另有20名現任直選區議員轉委任。政府本月內會為候任區議員舉行「地區治理培訓班」，下月宣誓就任。
新區議會委任議員年齡中位數為47歲，逾八成為40至64歲，最年輕的為23歲西貢區莊雅婷，涵蓋教育界、工商、專業、勞工等不同界別代表，亦有少數族裔人士代表獲委任，而非建制派亦有一席，民主思路黃頴灝將成元朗區議員。
本報統計179名委任區議員名單，發現有49人在2019年區議會選舉落敗，今次循委任議席「敗部復活」，包括經民聯大埔區陳灶良、新民黨沙田區潘國山、民建聯南區朱立威和葵青區林翠玲等，當中部分在下屆議會更會「轉區」，如在觀塘區敗選的民建聯梁力下屆為黃大仙區委任議員，於沙田區落敗的俞卓君獲委任成西貢區議員等。
洪連杉：充滿期望
上屆區選以59票之微未能連任的民建聯洪連杉向本報稱，對於獲政府委任感開心，感謝政府給予機會他繼續服務社區，他對來屆區議會充滿期望，未來會關注區內樓宇和人口老化等議題、配合關愛隊工作等，希望可做到現時區議會的角色，即擔任市民與政府之間橋樑，並會協助政府施政和改善社區問題。他認為，新制下區議會組成變得多元化、不再政治化而可聚焦民生，有利大家以較宏觀角度推動社區發展和解決市民訴求，又相信全體東區區議員會有默契和適當分工，「共同目標都係為東區每個地方提供適切服務。」
潘國山：委任與直選角色沒大分別
公民力量主席兼新民黨副主席潘國山在現屆亦未能連任，他接受本報訪問時認為，獲政府委任與以往循直選晉身議會沒有太大分別，主要目標也是服務社區，更稱自己已在社區工作31年，多年經驗使他明白到市民所需，過去3年即使非區議員仍有服務社區。他表示，之後首要會加緊向政府反映市民聲音和社會需要，如爭取大圍「八爪魚天橋」其中一邊出口重新規劃升降機等具體問題，其次會繼續堅守社區服務，如為市民填表等具體工作。
至於20名將轉為委任議員的現任直選區議員，包括離島區余漢坤、民建聯觀塘區許有為、工聯會屯門陳有海和自由黨中西區楊哲安等，其中服務觀塘區牛頭角上邨選區的民建聯梁騰丰，下屆將轉到黃大仙區。
候任議員要上「地區治理培訓班」
少數族裔代表包括巴基斯坦裔大埔直資學校羅定邦中學副校長利哲宏、柴灣伊斯蘭脫維善紀念中學校長何秀賢。最年輕的莊雅婷則畢業於北京大學政府管理學院，疫情期間曾休學一年回港協助抗疫。委任名單亦見牙醫陳建強、註冊中醫師李嘉欣、進智公交行政總裁陳文俊等。
政府昨亦公布27名現任鄉事委員會主席的當然議員名單，立法會議員陳月明將成來屆區議會唯一「雙料」議員，同時為行政會議成員和立法會議員的劉業強則為唯一「三料」議員。特首李家超表示，政府是根據用人唯才原則委任區議員，今個月內會安排候任區議員參與「地區治理培訓班」，下月上任時宣誓。