18個康文署泳池只能局部開放 總會鼓勵更多人做救生員

暢泳是夏日消暑妙法，香港康樂體育專業人員總會表示，康文署轄下泳池和泳灘等於4月重開，但因救生員人手不足，至本月中不少公眾泳池只能局部營運，即只開主池，須關閉副池、訓練池或嬉水池。總會擔心在供不應求下，今年夏季會出現市民在烈日下排隊逾1小時才能進入游泳場所的情況，亦影響市民學習游泳的機會，影響業界生計之餘，亦損害游泳運動的發展。

康文署轄下有45個公眾游泳池、42個刊憲泳灘及5個水上活動中心。總會指，截至5月14日全港只有22個公眾泳灘開放提供救生員服務，公眾泳池方面，除3個正重建或維修外，其他有18個泳池正處於局部開放。至於私人泳池方面，根據2022年6月，全港共有1,371個持牌泳池，總會估計約500個持牌泳池因缺少救生員，相信未能如期本月重開。已經跟進相關情況5年的香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩估計約50個游泳培訓機構及750名業界人士因此受到影響。

總會建議當局改善救生員薪酬福利晉升機會之餘，亦可透僱員再培訓局提供免費的「救生訓練綜合證書課程」，讓參加者「一條龍式」參與一系列銜接的拯溺課程，省卻分段報名的手續，可更快獲取泳池、沙灘救生認可資歷；針對本港所有大專院校修讀康樂體育運動相關課程的學生，設立救生員服務作為實習科目以獲取修業學分。