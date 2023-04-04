18區住戶入息中位數「排行榜」 中西區續居榜首 高出全港四成九

去年陸上非住院人口為7,259,700人，按年少6.49萬人，當中以沙田區人口最多有68.43萬人，其次為觀塘區有66.36萬人和元朗區65.25萬人，而灣仔區最少人僅15.6萬人。

統計處出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，本港2022年所有住戶每月入息中位數為2.83萬元，較2021年2.75萬元增800元。以地區分析，所有住戶每月入息中位數最高3區依次中西區(4.23萬元)、灣仔(4.18萬元)和西貢(4萬元)。去年觀塘「擊敗」深水埗，成為全港最低收入地區，住戶月入中位數僅2.21萬元，排「尾二」的深水埗較觀塘多700元、約2.28萬元，葵青區則排尾三(2.43萬元)。除觀塘外，其餘17區住戶月入中位數均有升幅，升幅最高的為沙田，增9.59%，其次為西貢升7.5%，但觀塘卻少100元，減幅為0.45%。

18區住戶收入出爐！統計處最新數據，本港2022年住戶月入中位數為28,300元，按年升2.9%；中西區連續3年成最高收入地區、高出中位數四成九，灣仔區緊隨其後。收入最低地區為觀塘，亦是去年全港唯一一區住戶月入中位數減少區份，而相關入息僅為中西區的52%。

中西區減1.26萬居住 北區增2.61萬人

人口變化方面，18區中有14區減少，當中以中西區和灣仔區減幅較大、按年降逾5%，分別少1.26萬人和8,600人。人口增加的4區，以北區人數和幅度最高，由2021年的30.51萬人增至22年的33.12萬人，增幅達8.55%；而西貢(多3,600人)、屯門(多2,100人)和深水涉(多1,300人)，分別增0.31%至0.74%。

去年香港人口年齡中位數為46歲，按升增一歲。5區中位數高出全港中位數，以黃大仙年齡中位數最高50歲，其次為東區(49歲)，南區、觀塘和葵青均為48歲。

至於男女比例，全港每一千名女性(不包括外傭)，有911名男性。15歲及以上陸上非住院人口數目，全港有29.1%人從未結婚，58.2%已婚。以18分區分析以中西區、黃大仙、葵青、南區和離島從未結婚比例較多，各有逾三成；已婚人士所住區域以大埔區最多達62.5%，其次為西貢亦有62.3%。

自住物業方面，全港擁有最高自置居所比率的地區依次為大埔區、西貢區及東區，分別有67.5%、66.7%及60.9%，排名與2021年相同，「榜尾」則為觀塘區31.1%，與前年31.2%相若。