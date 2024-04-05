政府統計處周五（5日）出版《2023年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，報告結果顯示，期內全港住戶入息中位數為30,000元，較對2022年的28,300元，多出1,700元。當中，中西區蟬聯最富地區，而九龍一區繼續成為全港住戶入息中位數最低的地區。

政府統計處周五（5日）出版《2023年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，報告結果顯示，期內全港住戶入息中位數為30,000元，較對2022年的28,300元，多出1,700元。當中，中西區蟬聯最富地區，而九龍一區繼續成為全港住戶入息中位數最低的地區。

月入中位數九龍呢區中位數最低

據報告書結果指，2023年內，觀塘區錄得住戶入息中位數為24,000元，為最全港最低，但較對上一年多1,900元；深水埗區以24,100元排入息中位數第二低的地區，較對上一年多1,300元。

月入中位數中西區蟬聯最富地區

至於全年住戶每月入息中位數最高地區，則由中西區蟬聯，錄得42,600元，較對上一年多300元；排第二的為灣仔區，錄得40,500元，較對2022年減少1,300元，成為18區唯一一個住戶每月入息中位數下跌的地區。此外，西貢區排第三，該區的住戶每月入息中位數為40,400元。

報告又顯示，全港去年有逾270萬家庭住戶，陸上非住院人口達744萬，較去年多18.8萬人；在所有區議會分區中，沙田區、元朗區及觀塘區的陸上非住院人口數目最多。男性數目較女性為少，整體性別比率為每千名女性對837名男性。

而勞動人口特徵方面，2023年勞動人口數目約382萬。元朗區、沙田區及觀塘區的勞動人口數目相對較多。2023年的勞動人口參與率為57.3%。中西區的勞動人口參與率最高，而觀塘區的勞動人口參與率則最低。