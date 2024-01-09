18區由本月至5月辦「日夜都繽紛」活動　李家超：料不同「好橋」振興地區經濟 (更新)

【10:52更新】行政長官李家超今(9日)在行會前表示，很高興18區區議會就任一個多星期，已開展新氣象及新面貌，並順利召開了首次大會，宣布18區由今個月至5月，各區區議會將舉辦一連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，弘揚傳統文化，帶動節日氣氛，各區議會將成立專責工作小組，協助推展有關項目。

深水埗區以激光劍等為重點 林村首創發光寶牒供願許 李家超說，各區的各式市集嘉年華會有不同主題，呈現多元的地區特色和不同文化，同時引入嶄新元素，例如深水埗區活動，以數碼產品、激光劍等新興運動和角色扮演(Cosplay)為重點；九龍城區在4月響應泰國潑水節，提供泰式美食、歌舞和泰拳比賽等文化體驗；而在大埔區會舉辦「許願夜市」，林村許願樹會新設亮燈，並首創發光寶牒給市民許願。