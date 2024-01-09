18區由本月至5月辦「日夜都繽紛」活動　李家超：料不同「好橋」振興地區經濟 (更新)

【10:52更新】行政長官李家超今(9日)在行會前表示，很高興18區區議會就任一個多星期，已開展新氣象及新面貌，並順利召開了首次大會，宣布18區由今個月至5月，各區區議會將舉辦一連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，弘揚傳統文化，帶動節日氣氛，各區議會將成立專責工作小組，協助推展有關項目。
深水埗區以激光劍等為重點 林村首創發光寶牒供願許
李家超說，各區的各式市集嘉年華會有不同主題，呈現多元的地區特色和不同文化，同時引入嶄新元素，例如深水埗區活動，以數碼產品、激光劍等新興運動和角色扮演(Cosplay)為重點；九龍城區在4月響應泰國潑水節，提供泰式美食、歌舞和泰拳比賽等文化體驗；而在大埔區會舉辦「許願夜市」，林村許願樹會新設亮燈，並首創發光寶牒給市民許願。
他又指，不同商戶都會提供折扣優惠，相信不同地區都會有不同「新橋、好橋」，振興地區經濟，做到「各具特色、百花齊放」。
李家超續稱，香港將於2024年繼續展現盛事之都的魅力，有體育活動，包括本月復辦的馬拉松比賽和由球星美斯帶隊的國際邁亞密會在下月4日在港踢表演賽、3月有時裝騷和有國際會議等。他強調政府會鼓勵更多盛事在香港舉行，鞏固香港國際盛事地位。