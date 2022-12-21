18區關愛隊｜荃灣區南區今起接受報名　團體須確認不違《國安法》

【22:10更新：加入申請要求及政府官員回應】

今年《施政報告》提出成立地區服務及關愛隊伍(「關愛隊」)，政府首階段會在荃灣區和南區設立，第一階段今日(21日)開始接受報名。申請承辦「關愛隊」的團體必須簽署聲明，承諾效忠香港特別行政區，以及其僱員、成員或義工等人沒有曾經或正在從事任何違反《港區國安法》及危害國家安全罪行。

申請團體5年內須辦15項地區服務

申請團體同時要申報負責人是否與任何外國或台灣政治組織有聯，以及接受有關組織的資金資助等，團體在申請表亦要交代過往3年的收入來源。同時，申請團體必須在5年內舉辦或參與最少15項地區服務或活動，當中必須包括兩類支持、配合政府政策的服務或活動，如民政事務總署的防疫抗疫活動、慶祝國慶的周年活動等。

政府會把每個行政區劃分成不同「小區」，各設立一隊「關愛隊」小隊，其中荃灣區會分成19區、南區會分成17區。「關愛隊」遴選工作分為兩個階段，首階段會評審申請團隊的服務經驗、地區網絡和動員能力等，第二階段就需要他們因應民政事務處訂定的關鍵績效指標，提交服務建議書。

梁宏正：申請條件並不嚴苛

當局指，有興趣報名的團體需要在下月9日(2023年1月)或之前遞交申請。兩階段遴選工作將皆由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」和民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責，以確保遴選程序透明公正。民政及青年事務局副局長梁宏正在now新聞台節目《大鳴大放》指，為申請人設下條件可確保團隊配合政府做地區工作，認為條件並不嚴苛，並稱曾被取消資格的區議員只要符合條件都可申請。