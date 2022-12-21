荃灣和南區「地區服務及關愛隊伍」（「關愛隊」）第一階段遴選今日（12月21日）開始接受報名。2020年《施政報告》宣布在十八區成立「關愛隊」，支援政府地區工作和加強地區網絡，並會率先在荃灣和南區成立「關愛隊」。政府會參考荃灣和南區的經驗，陸續在其餘地區成立「關愛隊」。
政府會把每區劃分成不同小區，於每小區設立一隊「關愛隊」小隊。荃灣會分為19個小區；南區分為17個小區。「關愛隊」小隊以團體為單位組成。團體須通過遴選成為「關愛隊」小隊。
「關愛隊」的遴選工作分為兩個階段：（一）團體甄選和（二）服務建議書評審。第一階段會評審申請團體的服務／舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。
申請須知及評審準則載於申請指引（www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/selection.htm）。有興趣報名的團體須於二○二三年一月九日或之前遞交已填妥的申請表和所需文件到荃灣或南區民政事務處。如有疑問，可與荃灣區民政事務處（電話：3515 5702）或南區民政事務處（電話：2814 5802）聯絡。
18區關愛隊｜荃灣和南區第一階段遴選今日開始接受報名
荃灣和南區「地區服務及關愛隊伍」（「關愛隊」）第一階段遴選今日（12月21日）開始接受報名。2020年《施政報告》宣布在十八區成立「關愛隊」，支援政府地區工作和加強地區網絡，並會率先在荃灣和南區成立「關愛隊」。政府會參考荃灣和南區的經驗，陸續在其餘地區成立「關愛隊」。