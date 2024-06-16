18名醫生執筆出書載38個伊院故事 主筆醫生盼讀者活在當下

伊利沙伯醫院預計最快2026年起逐步搬遷至啟德，伊院自1963年開始啟用，迄今已服務巿民逾六十載，一個又一個的故事在手術室內外上演，由18個現役或曾在伊院工作的醫生執筆《手術刀下的生死時刻》，以醫生的第一視覺，帶領讀者進入急症室及手術室的生死時刻。除妙筆生花文字令當刻情況躍現在讀者眼前，此書亦結合融情入境(AR)技術，因應內容，設計出數個讓醫生「走出來」的情節，讀者在書頁掃二維碼後，可見到醫生們親身分享他們的故事以及醫療常識。
《手術刀下的生死時刻》記載了38個在伊院發生「故事」，以醫生的第一視覺講述進入急症室及手術室處理嚴重燒傷、胸膛刀傷、彈頭入肺等，醫生與時間競賽搶救生命的情況。書中記錄了在手術室外，醫生與病患者其家屬之間的對話，並思手術成敗和醫療程序中的問題。
《手術刀下的生死時刻》亦是亞洲首本結合融情入境(AR)技術的醫療書籍，令這所位於香港鬧巿的「戰地醫生」的工作可更立體地呈現在讀者眼前。書中應因內容，設計出數個讓醫生「走出來」的情節。當掃描二維碼後，可見到醫生們親身分享他們的故事以及醫療常識。
新書發佈會於今日(16日)舉行，3名主筆作者包括血管外科顧問、前九龍中聯網創傷總監、醫管局中央創傷小組主席李建恩醫生，伊利伯醫院急症室顧問和國際急症醫學聯會副會長何曉輝醫生和港大李嘉誠醫學院名譽臨床助理教授鄭敏樂醫生，當中鄭敏樂寄語讀者活在當下。她認為成為醫生並非為了金錢或光環，陪伴病人走過的艱難歲月更令她感到成就及意義。在病人身上，她亦學會珍惜身邊人。醫生計劃成立創傷事故基金，將書本版稅收益全部捐出。