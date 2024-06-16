18名醫生執筆出書載38個伊院故事 主筆醫生盼讀者活在當下

伊利沙伯醫院預計最快2026年起逐步搬遷至啟德，伊院自1963年開始啟用，迄今已服務巿民逾六十載，一個又一個的故事在手術室內外上演，由18個現役或曾在伊院工作的醫生執筆《手術刀下的生死時刻》，以醫生的第一視覺，帶領讀者進入急症室及手術室的生死時刻。除妙筆生花文字令當刻情況躍現在讀者眼前，此書亦結合融情入境(AR)技術，因應內容，設計出數個讓醫生「走出來」的情節，讀者在書頁掃二維碼後，可見到醫生們親身分享他們的故事以及醫療常識。

《手術刀下的生死時刻》記載了38個在伊院發生「故事」，以醫生的第一視覺講述進入急症室及手術室處理嚴重燒傷、胸膛刀傷、彈頭入肺等，醫生與時間競賽搶救生命的情況。書中記錄了在手術室外，醫生與病患者其家屬之間的對話，並思手術成敗和醫療程序中的問題。

《手術刀下的生死時刻》亦是亞洲首本結合融情入境(AR)技術的醫療書籍，令這所位於香港鬧巿的「戰地醫生」的工作可更立體地呈現在讀者眼前。書中應因內容，設計出數個讓醫生「走出來」的情節。當掃描二維碼後，可見到醫生們親身分享他們的故事以及醫療常識。

