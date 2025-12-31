18年前「元旦BB」發文賀成年 網民求證「迪士尼終身入場證」傳說

該名姓周男網民於社交平台Threads發首個帖文，自認是2008年元旦零時零分出生的「元旦BB」，寫道：「原來不知不覺咁就18年啦 ，睇返以前自己出世嘅新聞，突然覺得好癲，多謝阿爸阿媽咁多年嘅照顧，聽日正式成人啦。」他上載2008年亞視新聞舊片段，及後有網民找回YouTube的高清版影片。報道指BB於2008年元旦零時零分在東區醫院出生，形容他「眼矇朦」，雖然被大批傳媒包圍，「但依然係爸爸媽媽嘅懷抱下瞓得好甜」，這位周姓BB仔重3.46公斤，比預產期早一星期出世，是「周生周太的第一胎」，周太稱未預計兒子於元旦出生，希望兒子健康快高長大及孝順父母。

不少網民提早祝福樓主18歲生日快樂，稱讚他「出世第一日就上電視，真係贏咗99.99%香港人」、「生日快樂！全香港一齊睇你瞓覺好搞笑」，有人開玩笑問他「而家仲係唔係眼矇矇？」、「而家幾多公斤？」。亦有人感嘆時光飛逝，「睇完你段嘢都覺得癲，2008都已經18歲」，有人更表示對這段新聞報道有印象：「細個嘅傳統係每年一月一日都會坐喺電視機前面等元旦BB嘅報導，你呢段報導我應該都有睇過」、「18年前我都有份見證你出世，咁快18年，仔仔已成人了。」

有網民追問有關元旦BB的「都市傳說」：「我好記得當年果日新聞有講，迪士尼派咗個代表嚟送咗張終身入場證比（畀）當日出世既bb，係咪就係你？」、「宜家入迪迪尼都係免費？」，然而樓主回應「應該唔係我，我冇收到，我都想要呀」、「放心啦要畀錢㗎」。另有網民問「聽講元旦BB讀書唔使錢，坐飛機又唔使錢，搭車又唔使錢，同埋一出世有封大利是」，樓主回應「諗多咗喇師兄」。

披露父母非怪獸家長 「有啲期望惟相對自由」

亦有網民問「年年呢個訪問，啲家長都會話我對佢冇乜期望㗎，小朋友開開心心，健健康康就可以了。我心諗係咪真先？過幾年你就會催谷個細路讀名校㗎啦⋯」，樓主披露父母多年來對他的教育要求，「雖然間唔中都係對我有啲期望嘅，但係我屋企人佢哋都對我比較相對自由，又唔會真係話成個怪獸家長。」