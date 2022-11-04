18歲兼職侍應涉網上煽動侮辱國歌國旗 還押至11月23日再訊

18歲男兼職侍應自前年起，疑多次在不同網上平台留言和發帖文，持續作出煽動意圖的行為，故意發布侮辱國歌和國旗的圖片，被控作出具煽動意圖的作為、侮辱國歌及國旗共4罪。案件今於西九龍裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應辯方要求，押後案件至11月23日，以待辯方準備法律文件。期間被告繼續還押懲教署看管。

控罪指，被告徐凱駿（18歲，報稱兼職侍應）於2020年5月28日至2022年9月27日，在LIHKG、Discord及YouTube發布提供及或持續發布提供陳述、相片、片段和圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令等。



他另被控於2020年6月12日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布經篡改的國歌歌詞；在2020年9月10日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況；以及在2021年10月8日至2022年9月27日，意圖侮辱國旗，而故意發布以塗劃或玷污國旗或其圖像的方式侮辱國旗的情況。