18歲集團女主腦操控未成年少女賣淫　收取40%佣金

警方拘捕18歲集團女主腦操控未成年少女賣淫

警方一連四日針對尖沙咀區作大型掃黃行動，發現一名18歲賣淫集團女主腦操控未成年少女賣淫，集團在每宗性交易收取40%佣金。 警方近日發現有一個本地賣淫集團透過交友程式Heymandi以及通訊軟件Telegram招徠嫖客。集團分工仔細，分別有成員負責招攬未成年少女，管理通訊軟件聯繫嫖客，及安排未成年少女做性交易。 成員會在網上交友平台，或者在年輕人流連的地方利誘未成年少女賣淫，並會與少女建立朋友關係，以晉升他們成為集團的骨幹成員為由，引誘他們招攬其他少女或接更多客人。

集團會收取40%佣金 運作方面，成員會扮成未成年少女在交友程式發布帖文，引誘嫖客主動私訊。成員會指示嫖客預訂酒店，並約少女到該酒店房進行性交易。當未成年少女完成每次性交易，犯罪集團會收取40%佣金。 警方拘捕數名賣淫集團的骨幹成員，包括一名本地18歲的女主腦，及2名16歲的本地女子，她們報稱無業或是學生。另外，警方以「與未成年少女發生性行為」拘捕4名本地嫖客。性工作者方面，警方聯同入境處於尖沙咀一間酒店，拘捕14名內地女子，其中包括1名16歲及2名17歲少女。

集團成員在酒店附近租用單位作倉庫，當中有大量避孕套、即棄毛巾、漱口水、潤滑劑等。警方的拘捕行動仍然繼續中，但相信已經瓦解相關賣淫集團。

