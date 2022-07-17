18間夜間臨時避暑中心今晚開放　進入人士要用「安心出行」 (附名單)

本港天氣持續酷熱，天文台晚上8時錄得氣溫30度，酷熱天氣警告亦正生效。18間夜間臨時避暑中心將於今日(17日)晚上10時30分至明早8時期間開放，所有進入人士必須使用「安心出行」應用程式掃描場地二維碼，沒有智能電話、長者等獲豁免人士，則可改以填表登記個人資料。

民政事務總署表示，夜間臨時避暑中心會在日間回復社區中心或社區會堂功能，租借予社區人士舉辦活動。有需要的市民，日間可選擇到指定社區中心或社區會堂的公用地方避暑，名單可按此。

夜間臨時避暑中心地址

香港區

中西區 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區

九龍城 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心

深水埗 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心

油尖旺 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區