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2022-07-17 20:17:55

18間夜間臨時避暑中心今晚開放　進入人士要用「安心出行」 (附名單)

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銅鑼灣社區中心為其中一間夜間臨時避暑中心。(資料圖片)

銅鑼灣社區中心為其中一間夜間臨時避暑中心。(資料圖片)

本港天氣持續酷熱，天文台晚上8時錄得氣溫30度，酷熱天氣警告亦正生效。18間夜間臨時避暑中心將於今日(17日)晚上10時30分至明早8時期間開放，所有進入人士必須使用「安心出行」應用程式掃描場地二維碼，沒有智能電話、長者等獲豁免人士，則可改以填表登記個人資料。

民政事務總署表示，夜間臨時避暑中心會在日間回復社區中心或社區會堂功能，租借予社區人士舉辦活動。有需要的市民，日間可選擇到指定社區中心或社區會堂的公用地方避暑，名單可按此

夜間臨時避暑中心地址

香港區

  • 中西區　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 東區　　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 南區　　奇力灣華貴邨華貴社區中心
  • 灣仔　　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區

  • 九龍城　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 觀塘　　藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心
  • 深水埗　深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
  • 黃大仙　慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心
  • 油尖旺　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區

  • 離島　東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
  • 葵青　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 北區　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 西貢　將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心
  • 沙田　沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門　屯門湖山路101號湖山路社區會堂
  • 元朗　元朗朗屏邨朗屏社區會堂
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