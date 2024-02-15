180對新人情人節「拉埋天窗」年跌27% 食肆訂座理想 花墟生意淡靜

不少情侶都喜歡選擇在情人節「拉埋天窗」，步入婚姻殿堂；浪漫之餘亦為愛情長跑畫上句號。根據入境處數字，今年情人節共有180對新人登記結婚，總數較去年246對新人，減少近兩成七。有新人表示，情人節結婚非常浪漫，是全世界人最喜歡的一日，因而選擇在當日結婚。至於情人節正日餐飲市道不錯，有餐廳訂座情況優於預期，但花店生意就較淡靜。
尖沙咀文化中心昨早陸續有新人到場登記。其中陳生表示，與太太在朋友聚會中相識了一年，一見鍾情，大家性格適合，又到了適婚年齡，所以決定結婚。他坦言，選擇在情人節結婚是太太意思，她覺得這一天好浪漫，永遠都會記得2月14日這一日，「我會照顧她一生一世，永遠都對她好。」
據入境處數字，2019年於情人節登記結婚有333對，之後受疫情影響，2020及2021年分別跌至只有130對及49對。入境處表示，今年有180對準新人遞交擬結婚通知書，在這天登記結婚，較去年246對，減少約兩成七，其中100對選擇在婚姻登記處註冊，其餘80對由婚姻監禮人主持婚禮。
餐廳料生意額與去年相若
另外，情人節不少人會買花表達愛意，旺角花墟昨亦變成一片玫瑰花海。花墟不少花店都盡辦法推銷花束，如照價八折、送花束袋或閃燈裝飾等，另有花店主打380元九支玫瑰的花束，寓意相愛長久。不過有花店指情人節生意淡靜，正日上午人流少只做成七、八單生意，預料生意額較往年少一半，相信與部分港人趁新年假期外遊有關，令訂花生意減少，亦因為內地花價較平，有港人轉到北上買花。
至於食肆方面，不少人提前訂座準備到餐廳吃晚飯慶祝，有餐廳表示，訂座情況比預期理想，惟不敢進取地加價，保持去年的價錢，估計生意額與去年差不多。另有尖沙咀餐廳70多個座位早已訂滿，相信因為餐廳屬中高價位的精緻餐飲，適合二人享用，且周三為工作日，客人傾向留港消費；餐廳料情人節生意比農曆新年4日假期生意額增長五成、甚至八成。