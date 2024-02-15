180對新人情人節「拉埋天窗」年跌27% 食肆訂座理想 花墟生意淡靜

不少情侶都喜歡選擇在情人節「拉埋天窗」，步入婚姻殿堂；浪漫之餘亦為愛情長跑畫上句號。根據入境處數字，今年情人節共有180對新人登記結婚，總數較去年246對新人，減少近兩成七。有新人表示，情人節結婚非常浪漫，是全世界人最喜歡的一日，因而選擇在當日結婚。至於情人節正日餐飲市道不錯，有餐廳訂座情況優於預期，但花店生意就較淡靜。

尖沙咀文化中心昨早陸續有新人到場登記。其中陳生表示，與太太在朋友聚會中相識了一年，一見鍾情，大家性格適合，又到了適婚年齡，所以決定結婚。他坦言，選擇在情人節結婚是太太意思，她覺得這一天好浪漫，永遠都會記得2月14日這一日，「我會照顧她一生一世，永遠都對她好。」