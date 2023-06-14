1823每年接6.1萬宗匿名投訴疑涉虛假投訴　保安局：按情況及指引處理

局方指出，就匿名投訴而言，視乎指控的嚴重性，局方或部門即使無法向投訴人發出認收信或答覆，仍需將若干匿名投訴視作具名投訴般處理，按情況所需轉介有關執法機構處理。

鄧炳強引用保安局數據指，由2019年至2023年3月，「1823」每年平均收到約54萬宗投訴，當中匿名投訴佔約11%，每年平均約為6.1萬宗，但無特別提及有關懷疑虛假的投訴的處理；消防處方面，自2013年至2023年月，處方每年平均接獲約9,460宗有關火警危險投訴，消防處並無備存具名或匿名投訴的分項統計數字，亦沒有備存當中查證為屬實和虛假的投訴比例方面的資料。

「智方便」非為用以核實投訴者身份

鄧炳強續指，「1823」近年引入「智方便」計劃，並非用以核實投訴者的身份，而是讓市民使用網上表格及手機應用程式查詢及投訴時可以選擇自動填寫個人資料，若投訴人以匿名方式投訴，1823亦會按政府內部指引處理。

至於消防處方面，一般而言，處方在處理火警危險投訴時，首要考慮的是保障市民的生命及財產，部門會按既定機制及程序，到場作出調查，如發現有違規情況，會採取適當執法行動，故投訴人提供的資料有具體內容及地址可作跟進，則無論投訴是否具名，部門均會進行調查，不會因投訴具名或匿名而區分處理的優先次序。

李梓敬促各部門追蹤惡意投訴走勢

李梓敬回應稱，近年具針對性的虛假投訴不斷增加，加重執法部門工作量，不斷被無辜投訴的處所又無法追究。他建議，各個執法部門及1823必須統計相關數字，追蹤惡意投訴的走勢。他續稱，申訴專員公署近期已經不再跟進匿名、無從識別或下落不明投訴人作出的投訴，建議各個執法部門和1823要盡快實施「實名投訴制度」，相信會收到阻嚇作用。