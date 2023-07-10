19人涉非法駕駛電動車及滑板車被捕 其中7人為外賣速遞員

警方一連兩日於新界北打擊非法電動車，拘捕19人。

警方新界北總區於上周四（6日）及周五（7日），，在大埔、上水、屯門、青山、元朗及天水圍區進行代號「朝陽」的執法行動，截停及拘捕在非法駕駛電動可移動工具的人。

19人被捕其中 7 人為外賣速遞員

行動中，警方拘捕12男7女共19人，年齡介乎17歲至65歲，各人涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、使用車輛時沒有第三者保險，以及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔。其中7人是外賣速遞員，其餘被捕人分別報稱任職建築工人、文員、技工、從事服務業、家庭主婦或無業，但暫無證據顯示他們在案發時正在送外賣；其中一名54歲男子另涉停牌期間駕駛，另一名52歲男子則是盜竊案被通緝者。被捕人全部獲准候查，須於8月上旬向警方報到。警方同時扣查14輛電動單車、4輛電動滑板車和一輛電動單輪車。