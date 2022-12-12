19個決策局及部門共建檢疫營舍奪卓越部門合作獎金獎

公務員優質服務獎勵計劃的得獎名單出爐。醫務衛生局、發展局、建築署等共2個決策局及17個部門，在疫情期間短時間內於十個工地，興建4000個臨時檢疫營舍，即「同心築」項目，奪得卓越部門合作獎金獎。 銀獎則由機電署和食環署合作的「科技創新盡善墳場及火葬場服務」。

卓越部門精進服務獎(大部門組別)金獎由機電工程署奪得，而卓越部門精進服務獎(小部門組別)金獎由香港天文台獲取。

公務員事務局每兩至三年舉辦「公務員優質服務獎勵計劃」，旨在表揚努力提供卓越服務的政府部門和團隊，推廣公務員「以民為本」的服務文化。今屆獎勵計劃獎項分為四類，包括既有的「卓越部門合作獎」、「卓越部門精進服務獎」、「卓越團隊協作獎」，以及首次與創新科技及工業局合作增設的「創新及科技獎」。下設十一個獎項類別，來自三十二個決策局／部門的五十五項服務獲獎。

