19個決策局及部門共建檢疫營舍奪卓越部門合作獎金獎

公務員優質服務獎勵計劃的得獎名單出爐。醫務衛生局、發展局、建築署等共2個決策局及17個部門，在疫情期間短時間內於十個工地，興建4000個臨時檢疫營舍，即「同心築」項目，奪得卓越部門合作獎金獎。 銀獎則由機電署和食環署合作的「科技創新盡善墳場及火葬場服務」。
卓越部門精進服務獎(大部門組別)金獎由機電工程署奪得，而卓越部門精進服務獎(小部門組別)金獎由香港天文台獲取。
公務員事務局每兩至三年舉辦「公務員優質服務獎勵計劃」，旨在表揚努力提供卓越服務的政府部門和團隊，推廣公務員「以民為本」的服務文化。今屆獎勵計劃獎項分為四類，包括既有的「卓越部門合作獎」、「卓越部門精進服務獎」、「卓越團隊協作獎」，以及首次與創新科技及工業局合作增設的「創新及科技獎」。下設十一個獎項類別，來自三十二個決策局／部門的五十五項服務獲獎。
李家超︰特區政府公務員以廉潔高效聞名
行政長官李家超主持頒獎典禮致詞時稱，特區政府公務員以廉潔、高效聞名，政府效率在世界競爭力報告中的排名屢次名列前茅。這支優秀的團隊本着「民有所呼，我有所應」的信念，回應市民對美好生活的期盼，為香港開創新局面，為融入國家發展大局作出貢獻。
李家超說今屆政府強調「以結果為目標」的團隊文化，並在《施政報告》提出多項措施，提升政府的「治理體系」、「治理能力」和「治理效能」。政府會優化公務員管理制度，激勵公務員不斷力求進步，展現以民為本的服務文化。各部門人員應該各司其職，同時優勢互補，發揮協同效應，為社會創造最大價值。他又讚揚「公務員優質服務獎勵計劃」中的每個得獎和參賽項目所展示的成就，都是公務員隊伍的好故事，都是卓越表現的示範作，值得公開表揚。