19歲女稱隨60歲父上海公幹遭威脅 首次被無套強姦

新冠疫情嚴峻期間，於美國留學的19歲女子返港，其60歲的父親涉嫌在住所兩度強姦她，威脅她若不就範則拒絕給予零用錢及把她丟回美國。父親被控兩項強姦罪及一項非禮罪，他不認罪，今日在高等法院續審。

被告在台灣買內褲給X

事主X在辯方盤問下稱，被告案發後從台灣購買內褲給X，X覺得猥瑣及構成性騷擾，隨即扔掉內褲，以及告知母親和女警，但女警錄取口供卻沒記錄。X當時有向社工表達疑惑，惟忘記社工的回應。

X 曾在美國被叔叔非禮

辯方引述X的供辭，指案發前、即同年1月初，被告前往上海公幹，順道與X旅行時強姦過她兩次。被告晚上在酒店房間內爬上X的床、聞她頭髮；X稱曾在美國被叔叔非禮，她下意識推開被告不果。被告威脅X勿反抗，否則不給零用錢、不讓她住酒店、及不給機票她回港，被告脫去其衣服並首次強姦她，被告沒使用避孕套。X翌日早上遭被告撫摸後哭泣；晚上被告再次強姦她。X稱感到害怕而屈服，她當時和被告爭執並質問對方「對唔對得住媽咪？」、「有無良心？」。