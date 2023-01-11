19歲留學女遭父強姦案 母稱大感震驚：點解我會保護唔到個女

在美留學的19歲女子於新冠疫情嚴峻期間返港避疫時，疑在家中遭60歲父親兩度強姦，被威脅若不就範則拒絕給零用錢及把她「丟回美國」。涉案父親否認兩項強姦罪及一項非禮罪，今日在高等法院續審。
被告妻子、即事主母親Y作供承認辯方所指，她早前跟隨師父張子材信道教，其後張子材被捕；被告曾於Y背後稱她「無帶眼識人」，所以需要開刀做眼部手術，但Y說不知道被告是否藉此諷刺對她不滿。於是Y與被告商討離婚，其間Y從X口中得知被告在上海和香港強姦X，Y大感震驚，她在庭上一度說「點解我會保護唔到個女？」X曾向Y提議以麻包袋「笠住」被告打。X又向Y投訴在美國與親戚居住時遭姑媽等斥罵，以及被叔叔性侵犯。
Y每月探望張子材一次
辯方盤問下，Y表示自2007年起曾因傷風看中醫師張子材，及後她向張子材學習氣功，並跟隨對方信道教，會稱呼張子材為「師傅」或「師尊」。Y確認其師父張子材於2019年9月被捕，Y在張還押時曾和其他人幫忙找律師和處理事務，但Y否認替張支付律師費，而她每月最少一次到荔枝角收押所探望張。據早前報道指，報稱是為道士及中醫的張子材涉嫌謀殺及猥褻侵犯一名患有學習障礙的21歲女子，女子死於一間貼滿靈符的村屋內。審訊明（12日）續。
被告L.C.M.B.被控於2020年3月18日至4月間，在香港一村屋內兩次強姦和一次非禮事主X。事主母親Y作供稱，在一次拉丁舞比賽發現被告和另一女子眉來眼去，加上被告手機信息對話，Y懷疑被告有婚外情。