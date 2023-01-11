19歲留學女遭父強姦案 母稱大感震驚：點解我會保護唔到個女

在美留學的19歲女子於新冠疫情嚴峻期間返港避疫時，疑在家中遭60歲父親兩度強姦，被威脅若不就範則拒絕給零用錢及把她「丟回美國」。涉案父親否認兩項強姦罪及一項非禮罪，今日在高等法院續審。

被告妻子、即事主母親Y作供承認辯方所指，她早前跟隨師父張子材信道教，其後張子材被捕；被告曾於Y背後稱她「無帶眼識人」，所以需要開刀做眼部手術，但Y說不知道被告是否藉此諷刺對她不滿。於是Y與被告商討離婚，其間Y從X口中得知被告在上海和香港強姦X，Y大感震驚，她在庭上一度說「點解我會保護唔到個女？」X曾向Y提議以麻包袋「笠住」被告打。X又向Y投訴在美國與親戚居住時遭姑媽等斥罵，以及被叔叔性侵犯。