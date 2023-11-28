熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 TVB 尋人 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-28 17:22:58

19歲青年斬傷「黃店」老闆娘　官斥「危險人物」判無限期醫院令

分享：
被告(左)當日在慈雲山餐廳內持刀斬傷「黃店」老闆娘。(資料圖片)

被告(左)當日在慈雲山餐廳內持刀斬傷「黃店」老闆娘。(資料圖片)

一名19歲無業青年，涉嫌去年8月在慈雲山餐廳內持刀斬傷「黃店」老闆娘頭部，導致老闆娘當場頭破血流，該名無業青年其後被控蓄意傷及管有攻擊性武器兩，他早前承認控罪，案件今(28日)在區域法院判刑。辯方求情指，智商低於常人，更「幻想自己係國家主席……計劃將非洲人基因植入中國比較強壯法官王詩麗指被告是一名「危險人物」，為保護公眾，採納精神科醫生建議，判處無限期醫院令

案件今日在區域法院判刑。圖為區域法院。（資料圖片）

幻想係國家主席……計劃將非洲人基因植入中國人」

控罪指，被告馮志達(19歲)，被控於2022824日，在龍慈雲山毓華街74號至80號嘉華大廈地下A&C號舖八道餐廳意圖使老闆娘曾潔妍身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致她身體受嚴重傷害；他另被控於同日在黃大仙沙田坳道黃大仙警署管有攻擊性武器，即一把黑色柄生果刀，意圖將其作非法用途使用。

法官王詩麗引述辯方求情指，被告幼年經歷悲慘，在學時被欺凌，童年時曾遭性，而且智商低於常人，更「幻想自己係國家主席……計劃將非洲人基因植入中國人，比較強壯」。被告又認為美國及日本曾欺凌中國，而被美國操控的「黃絲」同是欺凌者，將個人經歷與社會事件「混為一談」，還押後得悉自己患精神病，對事主感到非常抱歉

涉事餐廳今年5月不敵加租結業

王官表示，案件雖非同類案件中最嚴重，若非被告患有精神病，必然會判監，但報告顯示被告有非常高的暴力傾向及人格障礙，不相信社會規範，認為被告是一名「危險人物」，為保護公眾，認為判處醫院令才符合公眾利益，以讓被告接受長期監察和治療，遂採納精神科醫生建議，判處被告無限期醫院令

Ad Block

另外，涉案的慈雲山「八道餐廳」曾於疫情下推出「18 蚊餐」平價飯供基層，惟報道指因加租壓力，餐廳已在本年5月結業。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受