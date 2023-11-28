19歲青年斬傷「黃店」老闆娘　官斥「危險人物」判無限期醫院令

一名19歲無業青年，涉嫌去年8月在慈雲山餐廳內持刀斬傷「黃店」老闆娘頭部，導致老闆娘當場頭破血流，該名無業青年其後被控蓄意傷人及管有攻擊性武器兩罪，他早前承認控罪，案件今(28日)在區域法院判刑。辯方求情指，被告智商低於常人，更「幻想自己係國家主席……計劃將非洲人基因植入中國人，比較強壯」。法官王詩麗指被告是一名「危險人物」，為保護公眾，採納精神科醫生建議，判處無限期醫院令。

控罪指，被告馮志達(19歲)，被控於2022年8月24日，在龍慈雲山毓華街74號至80號嘉華大廈地下A&C號舖八道餐廳意圖使老闆娘曾潔妍身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致她身體受嚴重傷害；他另被控於同日在黃大仙沙田坳道黃大仙警署管有攻擊性武器，即一把黑色柄生果刀，意圖將其作非法用途使用。

法官王詩麗引述辯方求情指，被告幼年經歷悲慘，在學時被欺凌，童年時曾遭性侵，而且智商低於常人，更「幻想自己係國家主席……計劃將非洲人基因植入中國人，比較強壯」。被告又認為美國及日本曾欺凌中國，而被美國操控的「黃絲」同是欺凌者，將個人經歷與社會事件「混為一談」，還押後得悉自己患精神病，對事主感到非常抱歉。

涉事 餐廳今年5月不敵加租結業

王官表示，案件雖非同類案件中最嚴重，若非被告患有精神病，必然會判監，但報告顯示被告有非常高的暴力傾向及人格障礙，不相信社會規範，認為被告是一名「危險人物」，為保護公眾，認為判處醫院令才符合公眾利益，以讓被告接受長期監察和治療，遂採納精神科醫生建議，判處被告無限期醫院令。