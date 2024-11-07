19萬名16至20歲女生 最快下月免費補打HPV針

政府下月起會分階段為2004年至2008年出生的女童，安排單次免費接種子宮頸癌疫苗，每名合資格女生可免費接種兩劑，預計有19萬名女生合資格。參加今次補種計劃的女生必須已登記醫健通，衛生防護中心指這是首次推出的安排，未來會考慮擴展至更多疫苗接種資助計劃。

自2019至20學年起，衛生署為小五及小六女童免費接種兩劑又稱子宮頸癌疫苗的人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗，過去兩個學年小六女童接種率為91%，高於七成的中期目標。世界衛生組織2022年進一步建議為9至18歲女童進行疫苗補種，衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會早前亦同意有關建議。