1997年寶勒巷卡拉OK縱火案17死　消息：通緝犯陳惠良內地落網送回港

尖沙咀寶勒巷1997年1月25日凌晨發生卡拉OK縱火案，釀成17死13傷。案發後警方鎖定7名疑犯身份，在事發一個月後至2008年，先後拘捕其中5人，餘下兩人一直在逃，警方懸紅40萬元追緝兩人。消息指，其中一名被通緝疑犯、現年52歲的陳惠良早前在內地落網，已被押送回港。至於另外一名仍在逃通緝疑犯為現年47歲的陳福清。

仍有一名逃通緝疑犯 1997年1月25日凌晨，位於尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈內的新一代卡拉OK被擲汽油彈起火，火勢於數分鐘內蔓延，當時卡拉OK內約有80名顧客與20名職員，部分顧客因樂極忘形或房間內的音樂聲量過大，沒有聽聞火警鐘聲，亦有顧客因為醉酒而未能夠迅速前往緊急出口逃生。火警導致17人死亡、13人受傷。當時港督彭定康事後巡視災場，並責成警方盡快破案，及後調查發現縱火涉及黑幫報復行動，加上卡拉OK走廊的牆壁和房間門均屬於易燃物料；店內防火設備嚴重不足及失效多時，入口至前樓梯均鋪了地毯，估內未有設置緊急照明系統，因而釀成嚴重傷亡。

涉黑幫報復 多人被判處終身監禁 事發後約一個月，警方拘捕了4名涉案男子，其中3名被告李家豪、董勝飛和柳應達被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁，鄭偉成則被裁定誤殺罪名成立，判11年有期徒刑。其餘三名在逃疑犯蔡錦輝、陳福清、陳惠良則被通緝，主謀蔡錦輝於2008年在深圳被公安拘捕引渡返回香港，及後被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁。

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