2人相隔3個月再確診 檢疫酒店員工疑染新亞型

專供抵港旅客檢疫的指定酒店，昨有一名主要負責派送物資的兼職員工確診，懷疑感染Omicron新亞型變異病毒株BA.4或BA.5，當局相信她在工作地點染疫。本港昨另錄得8宗懷疑BA.2.12.1個案，逾半與早前個案相關或居於有個案的大廈。另外，第五波疫情下有兩人2月下旬感染後，相隔3個月再驗出確診，當局強調他們僅屬120萬確診者中的少數。

衛生防護中心昨公布342宗覆檢陽性的快速測試呈報個案，扣除重複數字後，昨多282宗快測個案，另昨新增332宗核酸確診，即共計614宗新個案。赤鱲角麗豪航天城酒店一名46歲女兼職員工確診，帶有L452R、疑屬BA.4或BA.5病毒。該酒店屬旅客指定檢疫酒店，她主要在3至7樓工作，負責向檢疫人士派遞物資、協助開房門等，其間有佩戴口罩、面罩和手套等保護裝備。

中心傳染病處主任張竹君稱，患者工作地點屬高危，相信她在該處感染，會調查酒店有否相關個案。患者周一(6日)做例行檢測時呈陽性，翌日最後一日上班。她上周六(4日)曾與友人在東涌黃泥屋村大頭蝦南風海鮮酒家共膳，食肆和其居住的東涌逸東邨德逸樓，已納強制檢測公告。

第五波疫情下，有兩名2月尾確診過的人士，在3個月豁免檢測期屆滿後再次確診。首宗為已接種兩劑新冠疫苗的29歲男子，他兩次均感染BA.2.2病毒，但基因顯示非同一病毒株。另一名26歲女子則沒有打針，2月底快速測試呈陽性，至上月底核酸檢測陽性、病毒量高，源頭與既有爆發群組相關。

首四波逾900名康復者再確診

張竹君指，隨時間過去有機會出現更多二次感染的情況，但強調這兩人僅屬第五波120萬宗確診的少數，又透露第五波有逾900人在過去兩年曾確診，但不是今年流行的Omicron。她引述外國文獻指，若病人二次感染時涉及BA.4或BA.5，未見情況與其他病毒株有分別。

當局昨另錄得8宗BA.2.12.1個案，3人居於早前有相關個案的何文田冠德苑冠昌閣，但與早前單位非同層、同座向。消防處百勝角已婚人員宿舍有兩人確診，為早前筲箕灣香島5座患者的親戚，其餘3宗分散個案分別居將軍澳、灣仔和火炭。