2億元懷疑可卡因藏9廢鐵箱 兩青年涉販毒被捕今提堂

225公斤毒品藏於廢鐵夾層，再混在40噸廢鐵運抵香港，圖瞞天過海，卻被執法部門偵破。警方在一個位於坪輋倉庫，將每件廢鐵逐一檢查，花逾15小時「抽絲剝繭」檢獲該批懷疑毒品可卡因磚，黑市值約2億元；2名分別22及29歲的本地男子被暫控販毒罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。警方正調查涉案毒品是在本地銷售，還是等待買家轉售至其他地區。
警方經過情報分析及深入調查後，發現有販毒集團將2個報稱裝有廢鐵的貨櫃，由南美蘇利南運抵本港，並存放在坪輋一個貨櫃場內。毒品調查科警司譚威信表示，警方於上周五(17日)認為時機成採取行動，在重量高達40噸廢鐵內，搜出9個由工字鐵燒焊組成的鐵箱，內藏225公斤的可卡因磚，檢獲量為今年最多，總值超過2億元。
總督察湛耀光指，位於坪輋的貨櫃場面積約1萬呎，調查發現，集團僱用相信不知情的唧車工人，將該批廢鐵從貨櫃裝拆出來，集團成員則擔任操縱角色。人員在貨櫃場尋獲的鐵箱，在內搜出該批可卡因。
警方檢獲毒品只佔40噸廢鐵0.5%重量，搜查過程有一定難度。高級督察李俊岷透露，今次行動最大困難是廢鐵非常重又散落一地，其中一個貨櫃的廢鐵更尚未拆卸，加上廢鐵非常鋒利，不少已經生鏽，在處理時有一定風險。探員仍須逐一檢視廢鐵是否可疑或藏有毒品，最終發現一款由2條工字鐵燒焊拼砌而成長方形鐵箱極可疑，並在重型工具輔助及花逾15小時把鐵箱打開並發現毒品。而探員既員要拆開堅固厚實的鐵箱，同時又要保存證物的完整性，具一定難度。