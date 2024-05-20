2億元懷疑可卡因藏9廢鐵箱 兩青年涉販毒被捕今提堂

225公斤毒品藏於廢鐵夾層，再混在40噸廢鐵運抵香港，圖瞞天過海，卻被執法部門偵破。警方在一個位於坪輋倉庫，將每件廢鐵逐一檢查，花逾15小時「抽絲剝繭」檢獲該批懷疑毒品可卡因磚，黑市值約2億元；2名分別22及29歲的本地男子被暫控販毒罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。警方正調查涉案毒品是在本地銷售，還是等待買家轉售至其他地區。

警方經過情報分析及深入調查後，發現有販毒集團將2個報稱裝有廢鐵的貨櫃，由南美蘇利南運抵本港，並存放在坪輋一個貨櫃場內。毒品調查科警司譚威信表示，警方於上周五(17日)認為時機成採取行動，在重量高達40噸廢鐵內，搜出9個由工字鐵燒焊組成的鐵箱，內藏225公斤的可卡因磚，檢獲量為今年最多，總值超過2億元。