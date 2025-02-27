2元乘車優惠新安排 滿10元車程改兩折

2元乘車優惠下逾10元的車程，最遲明年9月起將改為兩折優惠。(林俊源攝)

檢討近一年的2元乘車優惠終於有結果，新安排下合資格長者會維持年滿60歲，但受惠方式就變成「兩蚊兩折」，即正價10元以上的車費優惠額為兩折，不足10元的車費就可繼續享用2元優惠，優惠車程每月上限240程。政府消息稱，新方案有維持鼓勵合資格受惠者出行的原意，以及有平衡財政可持續性的考慮，又稱數據顯示日均8程已足夠長者出行。消息又指，「兩蚊兩折」因八達通技術問題，因此最快要明年9月才實施，優惠車程設限更需要較長時間提升系統。

長者直接受惠的2元乘車優惠終完成檢討，年滿60歲長者每月限搭240程優惠車程，當中正價超過10元車程的優惠額，會改為正價兩折，10元或以下車程則維持兩元。政府消息指，新安排最早明年9月實施。此外，公共交通費用補貼計劃門檻亦將提升至500元。

有長者稱2元新方案只好「搭少幾程」

居於元朗過渡性房屋的66歲林女士表示，每日都會出市區開會或做義工，間中亦會學樂器及唱歌，遷入過渡屋後交通費急增，新方案下只好「行多幾步、搭少幾程」，節省車費，又稱措施改變對很多長者有大影響，因不少人不欲留在家中「鍾意搭巴士由總站去另一個總站」，新安排變相減少他們外出意欲，或增加長者心理或健康問題。

至於不少打工仔受惠的公共交通費用補貼計劃亦將「縮水」，補貼門檻由現時交通開支超出400元，6月起將改為500元，三分之一補貼額和400元上限維持不變。兩項交通計劃調整方案落實後，未來5年政府預料可節省共約62億元開支。