2元乘車優惠月限240程 孫玉菡：非常寬鬆 僅360人乘搭次數超標

財政預算案提出2元乘車優惠加入每月240次上限，以及10元以上車資優惠額改為該車程正價的兩折，引起市民熱議。財政司長陳茂波昨出席電台聯播節目《財政司司長熱線》時，有市民批評安排複雜，有人不解政府為何把優惠設上限，而非直接提高優惠價。財政司長陳茂波昨稱，安排是控制計劃未來的開支增長幅度。勞福局長孫玉菡則透露，200萬使用者中僅360人月均用超過240程，形容對一般使用者而言限制是非常寬鬆。

陳茂波昨出席電台聯播節目《財政司司長熱線》時，有聽眾梁先生關注，政府為何不把優惠價從2元增至3元或4元；而另一聽眾王先生提議劃一優惠額為兩折，吸引乘客選擇較便宜的交通工具。陳茂波回應指，2元優惠價獲得社會廣泛認同，決定維持金額水平；設定乘車次數上限，可控制計劃下未來的開支增長幅度，相信有關次數足夠長者使用，兼可間接處理「長車短搭」問題；透露運輸署正與巴士公司研究引入分段收費，惟要評估在繁忙與非繁忙時段帶來的交通影響。