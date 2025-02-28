2元乘車優惠月限240程 孫玉菡：非常寬鬆 僅360人乘搭次數超標

財政預算案提出2元乘車優惠加入每月240次上限，以及10元以上車資優惠額改為該車程正價的兩折，引起市民熱議。財政司長陳茂波昨出席電台聯播節目《財政司司長熱線》時，有市民批評安排複雜，有人不解政府為何把優惠設上限，而非直接提高優惠價。財政司長陳茂波昨稱，安排是控制計劃未來的開支增長幅度。勞福局長孫玉菡則透露，200萬使用者中僅360人月均用超過240程，形容對一般使用者而言限制是非常寬鬆。
陳茂波昨出席電台聯播節目《財政司司長熱線》時，有聽眾梁先生關注，政府為何不把優惠價從2元增至3元或4元；而另一聽眾王先生提議劃一優惠額為兩折，吸引乘客選擇較便宜的交通工具。陳茂波回應指，2元優惠價獲得社會廣泛認同，決定維持金額水平；設定乘車次數上限，可控制計劃下未來的開支增長幅度，相信有關次數足夠長者使用，兼可間接處理「長車短搭」問題；透露運輸署正與巴士公司研究引入分段收費，惟要評估在繁忙與非繁忙時段帶來的交通影響。
60至64歲最高每日乘20程
就新安排下，長者乘搭路線正價車費超過10元須付兩折車資。孫玉菡下午出席記者會再就安排解畫，指當局以去年起實施的實名制樂悠咭，按首季實際使用者習慣的數據分析，發現所乘搭的公共交通路線，四分三車程其正價車費為10元以下；大部分60至64歲人士平均每日乘1.4程；65歲或以上平均每日1程；殘疾人士1.3程。
約逾200萬使用者中，只有360人月用逾240程，統計去年8月底至11月底數據，當中有65歲以上最高記錄人士，期內平均每日乘14.2程；60至64歲最高每日乘20程；殘疾人士近25程。孫玉菡形容這只是極少數例子，設限240程是非常寬鬆的，對絕大多數的一般使用者可說無影響。
八達通：將全力配合調整系統
當局預計新安排於明年9月推出，孫玉菡解釋，現時有約1.7萬部不同類型八達通機，散落於不同類型的公共交通工具，部分為離線，加上全部皆在運行狀態，調整及檢驗的時間只能在非運行狀態下處理。參考之前將受惠年齡由65歲降至60歲時所進行調校時間為26個月，今次估算為18個月。望在與八達通公司相討並接觸交通營運商後，可加快執行時間。八達通卡公司回應指，於技術層面上，八達通卡在公共交通收費系統中具備充分技術彈性，10元後的兩折優惠及乘車次數限制均可通過系統設定調整，將積極與政府及公共交通營運機構合作，按細節研究推行時間表並爭取盡早完成。