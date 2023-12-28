2元乘車優惠｜60歲或以上人士 明年8.25起須用樂悠咭(附申請詳情)

針對濫用2元乘車優惠問題，政府今日(28日)宣布，所有60歲或以上香港居民由明年8月25日起，必須使用「樂悠咭」才可享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）。現有不記名長者八達通及一般個人八達通由當日起將不再適用於2元優惠計劃。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用2元優惠而無須換咭。

長者八達通同日起不享優惠

當局呼籲合資格人士盡快申請「樂悠咭」，仍未申請的合資格受惠人士可以郵寄方式或透過「八達通App」向八達通卡有限公司申請，八達通公司一般會在收妥申請文件後4星期內寄出「樂悠咭」。政府會加強宣傳，提醒合資格人士盡快申請「樂悠咭」，並善用地區和服務網絡，便利和協助合資格殘疾人士和長者申請。