2外籍男女涉偷寄艙行李落網 3受害人被盗財物價值逾110萬

機場警區早前接獲2名受害人報案，指6月4日外遊抵港後，無法在行李輸送帶取回自己的寄艙行李。警方接報後隨即展開調查，經過情報分析及翻查大量閉路電視片段，鎖定1男1女外籍疑犯。情報顯示，2名疑犯亦懷疑同時涉及2月27日的另一宗行李盗竊案件。該名被捕男子被暫控一項「串謀盜竊」罪，而被捕女子則被暫控一項「盜竊」罪及一項「串謀盜竊」罪，案件將於明日(18日)在西九龍裁判法院提堂。

3名受害人被盗財物價值逾110萬 人員6月15日在機場拘捕1名23歲外籍男子及一名23歲外籍女子，其後搜查本港多個處所，成功尋回屬於受害人的部分失物，包括名牌衣物及珠寶首飾，3名受害人被盗的財物價值超過110萬。其間人員亦搜出一些寄件及轉售單據，警方會進一步聯絡相關物流公司以追查失物去向。2名疑犯在2月至6月期間有多次入境紀錄，警方會進一步調查相關紀錄，以確認疑犯是否涉及更多同類型的案件。