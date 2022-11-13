2幫派糾紛港九新界犯案 警方10月至今打擊黑社會暴力行為 共拘60人

近月本港屢有嚴重暴力事件發生，警方指包括有2個本地幫派自8月份起因爭奪地盤及非法活動利益糾紛，升級至全港九新界一系列相關嚴重暴力案件，而為了打擊三合會活動，自2022年10月至今共拘捕60人，當中59男1女，年齡介乎16至62歲，罪行包括「傷人」、「串謀傷人」、「毆鬥」及「刑事毀壞」等，不排除更多人被捕。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德指，2個幫派糾紛升級至全港一系列嚴重傷人案件，在10月至11月間，相關案件合共3宗，2邊幫派均有成員身體受嚴重傷害，經治療後均已出院。警方根據情報，發現其中一個幫派計劃短時間再發動襲擊，鎖定相關成員名單後在剛過的周五及六(11及12日)在全港展開大規模拘捕行動，現階段以涉嫌「串謀傷人」拘捕10名本地人，當中6人為主腦或骨幹成員，另外4人為行動成員。連及這宗案件所涉10人，警方10月行動至今就合共新界北總區內發生的4案拘捕60人，當中54名懷疑有三合會背景，12人為骨幹成員。他補充，行動繼續，有信心將有更多人落網和被檢控。

有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟指，過去數月全港九新界均有使用致命武器造成身體傷害的相關案件，警方高度重視事件並絕不姑息，在一系列打鬥事件已拘捕100人，部分為骨幹成員，亦有部分人已被落案起訴，有組織罪案及三合會調查科過去兩日及未來的日子，會繼續高調巡查和執法，打擊黑社會非法活動，就過去兩日特擊巡查全港多個娛樂場所，截至今天凌晨共拘75人，年齡介乎15至84歲，涉及經營非法賭博、賣淫場所、販毒、管有攻擊性武器等，將繼續打擊黑社會收入來源。她並呼籲市民有有情報及資訊向警方舉報，尤其世界盃即將開鑼，市民如發現樓上無牌酒吧、俗稱「賭外圍波」非法收受賭注行為通知警方。