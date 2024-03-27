2月樓價指數創7年半新低 分析︰下期指數反映撤辣後市況 有望止跌回穩

本港樓價跌至7年半以來低位。差餉物業估價署昨公布2月私人住宅售價指數，報302.5點，較1月的307.7點再跌1.69%，連跌10個月累計減14.6%，創2016年10月以來新低。今年首2個月累計樓價已跌2.89%，與2021年9月的歷史高位398.1點比較，累計降24.01%。有分析指，是期指數未反映撤辣措施，料3月指數有望止跌回穩。
以面積分類，全線下挫，當中以中小型單位跌幅最大，2月報303.8點，按月跌1.65%；大型單位則報274.4點，按月亦減1.29%。如按單位面積劃分，B類單位(面積431至752方呎)的跌幅最大，按月跌1.8%，報294.3點，為2016年12月以來新低，並為連續兩個月低於300點水平。跌幅第二大為A類單位(面積431方呎以下)，報326點，按月跌1.66%，數字亦創2016年8月以來新低。
此外，D類單位(面積1,076至1,721方呎)及C類單位(面積753至1,076方呎)，分別報274.4點及283.1點，分別跌約1.29%及1.01%。至於E類單位(面積1,722方呎或以上)則報274.2點，按月跌1.3%，惟此類單位已連續兩個月錄得少於20宗成交。
租金指數連跌兩個月
至於租金方面，2月份租金指數持續回落，按月再微跌0.11%，報185.3點，按年仍升5.8%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今期指數反映財政預算案前的1、2月沉寂市況，2月底財政預算案宣布為樓市全面撤辣，至今近1個月，樓市形勢已截然不同，隨著美國息率已見頂，亦憧憬減息，3月份樓市重拾暢旺，下月差估署指數將反映撤辣後樓市新形勢，指數有望止跌回穩，甚至微升。他又指，目前樓價相比高峰下挫約25%，料6月份樓價跌幅有望收窄至約20%；若旺勢持續，年底有望追回15%的跌幅，惟仍較高峰回落約10%，整體樓市發展將更健康。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2月底公布全面撤辣後，市場氣氛明顯回暖，冀3月份樓價跌幅能有所收窄，但恐仍要跌0.5%至1%，今年首季樓價料累跌3.37%至3.85%。