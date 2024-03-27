2月樓價指數創7年半新低 分析︰下期指數反映撤辣後市況 有望止跌回穩

本港樓價跌至7年半以來低位。差餉物業估價署昨公布2月私人住宅售價指數，報302.5點，較1月的307.7點再跌1.69%，連跌10個月累計減14.6%，創2016年10月以來新低。今年首2個月累計樓價已跌2.89%，與2021年9月的歷史高位398.1點比較，累計降24.01%。有分析指，是期指數未反映撤辣措施，料3月指數有望止跌回穩。

以面積分類，全線下挫，當中以中小型單位跌幅最大，2月報303.8點，按月跌1.65%；大型單位則報274.4點，按月亦減1.29%。如按單位面積劃分，B類單位(面積431至752方呎)的跌幅最大，按月跌1.8%，報294.3點，為2016年12月以來新低，並為連續兩個月低於300點水平。跌幅第二大為A類單位(面積431方呎以下)，報326點，按月跌1.66%，數字亦創2016年8月以來新低。