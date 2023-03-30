2月樓價指數續升2.22% 創4個月新高 多項因素影響 料次季好淡爭持

受惠社會復常，本港樓市亦似重拾疫情前「向上」的走勢。差餉物業估價署昨公布，今年2月份私人住宅售價指數報345.9點，較1月的338.4點再升2.22%，創近4個月以來新高。私宅二手樓價今年起已連升2個月，累升3.28%。中原地產創辦人施永青指，近期一手市場雖然暢旺，但二手市場已開始轉淡，「小陽春」或於第一季完結，第二季將好淡爭持，後市亦要視乎國際環境，包括歐美經濟狀況、加息等因素。
差餉物業估價署昨公布，2023年2月份私人住宅售價指數為345.9點，較1月份的338.4點再升2.22%，創近4個月以來新高，亦是33個月以來最大升幅。樓價今年起連升2個月，累升3.28%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅進一步收窄至13.11%。
以單位實用面積分類，430至752方呎的中小型單位樓價升幅最大，按月上升2.35%；其次為430方呎以下的小型單位，升幅有2.19%；753至1,075方呎單位亦升2.13%；大單位升幅輕微，1,076至1,721方呎和1,722方呎或以上僅分別錄得0.53%和0.60%升幅。而2月份私人住宅租金指數則為174.8點，較1月份的173.1點，微升0.98%。
施永青：二手市場開始轉淡
中原地產創辦人施永青接受本報訪問指，疫情期間積累一定購買力，隨著上月當局放寬防疫措施，包括與內地全面通關，買樓需求隨即湧現。但他提醒，這股累積的購買力會被消耗；而現時防疫措施放寬後，本港的旅遊業和零售業等雖即時得益，但金融、專業服務、進出口等行業仍未完全受惠。施永青形容，近期一手市場仍然暢旺，但二手市場開始轉淡。他估計反彈或延續至第一季尾段，第二季轉為好淡爭持，後市要視乎國際環境，如歐美經濟狀況、加息、金融體系、戰爭等因素。
分析：樓價全年料升8%至15%
高力香港研究部主管李婉茵亦指，樓價重拾升軌主要受惠於全面通關釋放內地買家累積需求，發展商積極推出新盤刺激一手市場交投，政府調整從價印花稅稅階亦帶動中小型單位樓價上升，而美國放慢加息步伐令市民對息口上升的憂慮有所減少。她預測今年住宅價格可按年升8%，3月以至第二季的樓價升幅和成交量增幅將進一步擴大。惟她指，香港樓市仍受外圍不明朗因素影響，今年賣地表現亦有待觀察，若住宅用地再出現流標或以低於市場預期價格成交，或將影響樓價升勢。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮則相對樂觀，指樓市受惠預算案下調樓價千萬元以下物業的首置印花稅稅率，加上一手市場銷情大旺，以及撤銷口罩令等防疫措施，料3月份樓價或升2.5%至3%，整個第一季樓價有望累升約6%。他又稱，若息口保持平穩，通關刺激經濟情況持續，失業率維持低位，第二季樓價可再升5%，整個上半年樓價料升達10%至12%；全年樓價更有機會收復去年約15%跌幅的失地，甚至有力創歷史新高。