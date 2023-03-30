2月樓價指數續升2.22% 創4個月新高 多項因素影響 料次季好淡爭持

受惠社會復常，本港樓市亦似重拾疫情前「向上」的走勢。差餉物業估價署昨公布，今年2月份私人住宅售價指數報345.9點，較1月的338.4點再升2.22%，創近4個月以來新高。私宅二手樓價今年起已連升2個月，累升3.28%。中原地產創辦人施永青指，近期一手市場雖然暢旺，但二手市場已開始轉淡，「小陽春」或於第一季完結，第二季將好淡爭持，後市亦要視乎國際環境，包括歐美經濟狀況、加息等因素。

差餉物業估價署昨公布，2023年2月份私人住宅售價指數為345.9點，較1月份的338.4點再升2.22%，創近4個月以來新高，亦是33個月以來最大升幅。樓價今年起連升2個月，累升3.28%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅進一步收窄至13.11%。

以單位實用面積分類，430至752方呎的中小型單位樓價升幅最大，按月上升2.35%；其次為430方呎以下的小型單位，升幅有2.19%；753至1,075方呎單位亦升2.13%；大單位升幅輕微，1,076至1,721方呎和1,722方呎或以上僅分別錄得0.53%和0.60%升幅。而2月份私人住宅租金指數則為174.8點，較1月份的173.1點，微升0.98%。

