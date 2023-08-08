2男涉玩Parkour跳上輕鐵車頂拍夜景 今判處80至120小時社服令

24歲唐姓青年於去年12月與朋友跳上屯門輕鐵列車車頂，並拍片發布網上。該名青年另涉今年1月與3男在城門河道划艇；及在除夕爬上地盤天秤，用航拍機拍攝「幻彩詠香江」。該名青年早前承認「禁止進入限制區域」、2項「故意危害安全的罪行」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」共4罪，裁判官屈麗雯今（8日）在東區法院判處唐120小時社會服務令；同案另一男被告將涉及輕鐵事件，則判80小時社服令。
被告為24歲送貨員唐卓賢及24歲維修技術員李兆亨，承認於去年12月22日在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間、及鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間，故意地跳上一架行駛中的列車頂部，危害或相當可能危害乘客安全。
官：唐作為飛躍道運動教練 沒有好好以身作則
屈官今判刑時，指唐在事件中參與程度最高及有領導角色，他作為飛躍道運動教練，沒有好好以身作則，須為自己行為負責，但考慮到報告指他有真誠悔意，故採納感化官建議，判處120小社服令；李則判處80小時社服令；屈官又指，兩名被告在涉及輕鐵控罪中的行為相當危險，進行飛躍道運動時應小心處理，尤其不要影響公眾安全，兩人都是成年人，做事前應該想清後果，不可任意妄為。
辯方求情時，指兩名被告報告正面，他們本性善良及對運動充滿熱誠，兩人貪一時之快，輕視了行為對自己及他人的負面影響，但兩人均無意危害他人。報告亦反映兩人對事件有深切反省，經歷過司法程序，他們對自己的所作所為會更小心謹慎處理，唐作為教練，今後亦會以身作則，以自己這次經驗去提醒學生，而唐早前還押索取報告，短期而強烈的衝擊令他得到深刻教訓，以後做任何事都會小心考慮後果。