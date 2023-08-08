2男涉玩Parkour跳上輕鐵車頂拍夜景 今判處80至120小時社服令 (資料圖片)

24歲唐姓青年於去年12月與朋友跳上屯門輕鐵列車車頂，並拍片發布網上。該名青年另涉今年1月與3男在城門河道划艇；及在除夕爬上地盤天秤，用航拍機拍攝「幻彩詠香江」。該名青年早前承認「禁止進入限制區域」、2項「故意危害安全的罪行」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」共4罪，裁判官屈麗雯今（8日）在東區法院判處唐120小時社會服務令；同案另一男被告將涉及輕鐵事件，則判80小時社服令。

被告為24歲送貨員唐卓賢及24歲維修技術員李兆亨，承認於去年12月22日在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間、及鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間，故意地跳上一架行駛中的列車頂部，危害或相當可能危害乘客安全。