2男涉販毒九龍城一唐樓被捕 值2700萬元毒品 包括有迷姦作用happy粉

警方九龍城反毒品行動拘捕2男，於紙飲管等檢獲約29.6公斤可卡因、565包小包裝、共重14.1公斤俗稱「happy」粉混合毒品、1包1.1公斤「氯胺酮」，以及一批包裝工具，估計市值約2,700萬元。警方提到，「happy」粉可融於水，有「迷姦水」作用，隨防疫規例放寬，提醒到酒吧或其他娛樂場所消譴市民，提防陌生人贈送飲品，亦不要讓飲品長時間離開視線。
警方毒品調查科昨晚約8時50分，在九龍城聯合道一棟唐樓地下先截查一名可疑男子，在其身上未發現可疑物品。探員之後押解男子到該唐樓剛離開的單位調查，發現單位內有其他人及鎖上大門，遂以爆破工具進入該單位，發現另一名男子，該男子曾作出反抗。警方搜查單位後，搜出收藏了可卡因的紙飲管，另有1包重1公斤可卡因，相信從紙飲管內拆出，以及其他上述毒品。
似砂糖happy粉服後興奮、全身發熱
2名被捕男子均為22歲，報稱無業，涉嫌販危險藥物被捕，曾於單位內反抗男子同時涉阻差辦公。他們目前被扣押調查，暫控販毒罪，明早於九龍城裁判法院提堂。毒品調查科高級督察陳熾華表示，案中「happy粉」外表似砂糖，有不同味道及顏色，由不同毒品混合，例如氯胺酮及近冰毒毒品混合以成，可以融於水，可被偷偷加入果汁或汽水等有味飲料；服用後致身體興奮、心跳加速、全身發熱，有迷姦水作用，過量服食或影響身體心率及脈博，嚴重或令心臟停頓，甚至危及性命。
陳熾華指，案中以紙飲管收藏毒品，每支飲管也收藏不多毒品。他補充，毒販不惜以工序繁複、冗長手法藏毒，相信為增加執法難度、減低受查風險及方便偷運。疑犯在案中角色有待調查，初步知悉2人相識，該單位運作不多於一個月，並認為成功堵截該批毒品流入本地市場，隨酒吧等娛樂場所重開，會繼續加強情報收集，與其他執法部門合作盡力打擊毒品罪行。