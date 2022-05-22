2男涉販毒九龍城一唐樓被捕 值2700萬元毒品 包括有迷姦作用happy粉

警方九龍城反毒品行動拘捕2男，於紙飲管等檢獲約29.6公斤可卡因、565包小包裝、共重14.1公斤俗稱「happy」粉混合毒品、1包1.1公斤「氯胺酮」，以及一批包裝工具，估計市值約2,700萬元。警方提到，「happy」粉可融於水，有「迷姦水」作用，隨防疫規例放寬，提醒到酒吧或其他娛樂場所消譴市民，提防陌生人贈送飲品，亦不要讓飲品長時間離開視線。

警方毒品調查科昨晚約8時50分，在九龍城聯合道一棟唐樓地下先截查一名可疑男子，在其身上未發現可疑物品。探員之後押解男子到該唐樓剛離開的單位調查，發現單位內有其他人及鎖上大門，遂以爆破工具進入該單位，發現另一名男子，該男子曾作出反抗。警方搜查單位後，搜出收藏了可卡因的紙飲管，另有1包重1公斤可卡因，相信從紙飲管內拆出，以及其他上述毒品。