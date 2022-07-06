2至3年後資金缺口料增至150億元 市建局：將用盡借貸能力 或發債

周松崗(左)指，一間公司有資金缺口很正常，若有借貸能力，不應害怕借錢。(羅繼盛攝)

土地房屋續為新一屆政府的重中之重。肩負市區重建工作的市建局指，未來5年的重建項目料帶來1,200億元財務承擔，雖然約10個項目將推出招標，但預料2至3年後資金缺口將增加至150億元或以上。市建局將先用盡借貸能力，包括發行綠色債券等方法；最後才會考慮要求政府注資。

市建局昨舉行傳媒聚會，市建局主席周松崗在會上指，市建局在2022/23至2026/27年度的5年業務綱領已獲政府批准，建議開展10個新規劃的重建項目，預計可提供超過13,400個新建住宅單位。

未來5年開展10項重建項目

截至今年3月底，市建局的現金儲備為270億元，而未來5年的規劃和重建項目料帶來1,200億元的財務承擔。周松崗指，雖然2022/23年度將有4個項目推出招標，加上未來數年再推出5至6個項目招標，但預計2至3年後資金缺口可能增加至150億元或以上。

他表明，會先用盡借貸能力，若政府要求參與更多工作，才會考慮向政府申請注資。市建局行政總監韋志成則指，現時市建局有5百多億元的資產，可向銀行借約4百多億元，亦會考慮發債等方法。

油旺重建成本逾1萬億元

至於市建局去年公布的油旺地區研究，韋志成透露，該區重建項目涉及逾3,000幢舊樓，收購成本超過1萬億元，故不能只靠市建局，一定需要市場力量進行市區更新，業主也要做好大廈維修工作；未來部分重建項目亦包括油旺地區。市建局亦正與政府研究在項目中推出「轉移地積比」指引，日後讓發展商參考，但暫未有推出時間表。

市建局又表明，不會參與公營房屋項目。周松崗解釋，現時重建收購價約為每方呎18,000至20,000元，連同清拆、平整土地等費用，呎價達25,000至26,000元，對於自負盈虧模式經營的市建局而言，若土地用作公營房屋，虧蝕情況會更嚴重。

上屆政府推出的「港人首置盤」，提供約260個單位的「煥然懿居二期」料明年下半年出售；大坑西新邨項目中的2,000個「首置」單位料2026年內預售樓花，另外1,300個單位用於現有住戶重置。

被問到會否推出其他首置盤，周松崗稱市建局的角色並非負責執行政府的房屋政策，故在此要「量力而為」。