20企奪傑出上市公司大獎 施永青冀年輕企業突圍

由am730及PR ASIA亞洲公關聯合主辦、內地媒體《鳳凰網港股》支持的「傑出上市公司大獎2022」昨順利舉行，合共20間企業得獎。am730創辦人施永青為典禮致辭時表示，香港的遊戲規則已改變，舊有贏家會遇到新挑戰，並希望因而會有更多新晉公司有嶄露頭角機會。
藍籌上榜 新晉公司亦佔席位
得獎企業長江集團、港鐵(066)、華潤啤酒(291)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、中信資源(1205)、永達汽車(3669)、光大水務(1857)、中國飛機租賃(1848)、太興集團(6811)、艾德韋宣(9919)、金川集團(2362)、四洲集團(374)、國際家居零售(1373)、耀才證券(1428)、筆克遠東集團(752)、雅居樂(3383)、登輝控股(1692)及嘉泓物流國際(2130)。
頒獎禮有多位政經重量級人物出席，包括中聯辦經濟部投資組處長陳佳蓉，部分嘉賓更為典禮致辭，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、德勤中國華南區主管合夥人歐振興，傑出上市公司大獎籌委會主席鄭燕華，而商務及經濟發展局副局長陳百里則以視像形式發言。
「香港既有威脅、也有機會」
施永青昨表示，對香港前景有擔憂，稱回歸後經歷「一國兩制」1.0後，目前已進入2.0，香港扮演角色正處大變化時代，既有威脅、也有機會，「遊戲規則改變，舊有既得利益者會遇到新挑戰，市場以前未有機會扮演重要角色的公司，會多了機會」。他表示，這次獲獎上市公司包括有一定基礎的大機構，亦有「相對年輕、蠢蠢欲試」的新晉公司，他期望有更多企業有嶄露頭角機會，在香港發揮更大角色。
陳浩濂：港致力加強上市平台
陳浩濂致辭時指，當局會致力加強香港的上市平台，港交所(388)亦正檢視主板上市公司條例，以便利未有盈利企業來港，目標是明年上半年實施，並會支持並提供有效融資平台予中小及初創企業。陳百里指經濟發展有如逆水行舟，當局會努力提高本港競爭力，以及吸納人才來港。
其他頒獎嘉賓包括立法會議員譚岳衡、謝偉俊、黃英豪及謝偉銓；股評人鄧聲興、林家亨、郭思治、潘鐵珊及陳永陸。其他賓客有香港中華廠商聯合會會長史立德、香港中資證券業協會代表黃崢、香港中華總商會副會長楊華勇、高寶集團證券執行董事李慧芬等，場面熱鬧。