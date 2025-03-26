20企奪「ESG綠色發展及碳中和大獎」 謝展寰：碳中和有挑戰亦有機遇

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的「ESG綠色發展及碳中和大獎」昨舉辦第二屆頒獎禮，有20個企業或單位獲獎，合共奪得23個獎項。環境及生態局長謝展寰出任主禮嘉賓並致辭指，本港要實現碳中和充滿挑戰，但同時帶來新的經濟機遇，並指不擔心美國總統特朗普上任會對長遠ESG發展有衝擊，認為市場力量已難以推倒。

7上市公司上榜 華懋中銀奪兩獎 「ESG綠色發展及碳中和大獎」共有三大類，分別為傑出可持續企業大獎、傑出綠色應用大獎及傑出碳中和大獎。獲得傑出可持續企業大獎的上市公司包括恒基兆業地產(012)、中銀香港(2388)、友邦保險(1299)、載通(062)、大家樂(341)、華潤啤酒(291)、豐盛生活服務(331)；非上市公司有華懋集團、康業服務有限公司、美心集團、捷成集團、五豐行、亞洲空運中心、快樂工程及航通超智科技。 另外，華懋集團及中銀香港同時獲得傑出綠色應用大獎，其他獲獎企業包括香港蜆殼、CulinArt 1862、香港理工大學專業及持續教育學院、NTT及綠色空氣淨化研究所。至於香港蜆殼亦同時奪得傑出碳中和大獎。