20年「財神」生涯 為追逐演藝興趣 鑽研互動技巧 犧牲身形展專業 推廣中華文化 市場需求增

各大商場一到農曆新年就有「財神到」，讓市民走快兩步與財神爺拜年合照，祈求財運亨通，而扮演財神服務亦應運而生。「亞洲魔術娛樂製作」演員Mark已扮財神近20年，為成為「稱職」的財神甘願犧牲身形，並努力鑽研與市民互動的技巧，希望「同人進行奇妙嘅交流，將快樂歡樂帶俾人」。該公司經理指，政府近年大力推廣中華文化，連帶扮演財神服務需求增加，「財神唔再只係新年出現」。 (文：李朗僑 攝：吳康琦) 2005年是Mark二十年「財神生涯」的起點，轉眼十二生肖快過二輪，他還記得當年自己對演藝工作深感興趣，因而選擇加入以「培訓全方位演員」為宗旨的亞洲魔術娛樂製作，接受各種演藝訓練。Mark加入後便被安排參與踩高蹺、古彩戲法等表演工作，及後更涉獵角色扮演和公仔人服務，化身聖誕老人、財神等形象與大眾見面。

做稱職財神 要有犧牲 扮演財神處處都非常考究，Mark稱會在每年11月起就會暫停運動，讓身體保持圓潤、「有福氣」；更笑指，自己攞正牌放縱，「公司又好，朋友又好，個個叫我唔好搞啦(減肥)」。至於扮財神的挑戰所在，Mark認為與人互動最能展示財神的專業所在，「財神這身份只有一段短時間，平日你係nobody」；稱職的財神不可以「做標本」，但亦不可太活潑，以免驚嚇小朋友；另外客戶安排的禮物數量有限，財神亦要「量入為出」小心分派，就連祝賀語亦要經思索才可避免廉價感。 Mark對扮財神的講究，他的同事亦有目共睹。同屬亞洲魔術娛樂製作、與Mark做了16年同事的KiKi指，Mark在扮財神方面非常有天分，「一著財神衫就變咗另一個人」，更有客人「點名」揾Mark做財神。

最寶貴的收穫 工作雖不容易，但Mark二十年來亦能堅持穿上財神服，除因克服困難後的成功感外，與其他「財神」互相分享工作趣聞，他亦視為最寶貴的收穫。「唔係做嘢咁簡單，袋得走一兩個搞笑嘅故仔，同人分享都係幾開心」，他就曾經遇到「非常老實的孩子」開口就利是𢭃來；亦聽說有財神遭旅行團的女遊客們圍著摸「摸到落背脊」，更有同行把客戶送贈的壓歲錢，錯手派給興奮的馬迷。這些故事讓Mark的生活增添樂趣，亦讓他和其他財神樂於分享工作心得。 擴展扮財神服務 智能科技發展，不少人的工作都會被人工智能逐步取代，坊間亦出現各類的AI虛擬大使迎賓。就AI會否影響扮財神服務，Mark認同科技或會影響人們對財神形象，但扮財神精髓是與人交流時那份特別的感覺，而AI的出現更促使演員花更多心思讚研改進自己的溝通技巧。 KiKi就認為，AI虛擬大使暫無法「周街行」，難以完成財神工作。她又提到，公司、商場、私人公司等客戶，即使受疫情和經濟低迷影響，但仍從未停止「請財神」，今年亦僅個別一、兩間零售業公司不續請，可見服務在農曆新年仍有潛力。 另外，KiKi又提到香港政府正積極推動弘揚中華文化，而財神又是中華文化的一部分，因而增加了「扮財神服務」的需求，「財神唔再只係新年出現」，公司近年亦多了到學校演出，扮財神之餘亦會展示古彩戲法。