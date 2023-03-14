20歲女涉賣假15張BLACKPINK演唱會門票 認罪還柙至3月28日判刑

韓國人氣女團BLACKPINK於今年一月來港開演唱會，市面上一票難求。一名20歲女子涉嫌銷售多張假演唱會門票，涉款逾60,000元。她被控以欺騙手段取得財產罪，今日（14日）在西九龍裁判法院承認4項以「欺騙手段取得財產罪」及1項「以欺騙手段企圖取得財產罪」，還押至3月28日判刑，以候索取背景報告、更生中心及教導所報告。

控罪指，徐曼洁（20歲，無業）被控 3 項「以欺騙手段取得財產」罪，控罪指她於2023年1月12日，在天水圍港鐵站以欺騙手段，即銷售4張假演唱會門票為理由，而不誠實地取得女子郭碧紅的港幣19,600元，意圖永久地剝奪該女子郭碧紅的財產。及於同月14日，在深水埗分別以欺騙手段，即銷售2張及4張假演唱會門票為理由，而不誠實地取得男子司徒宇鋒的港幣9,800元，及男子馮俊傑的港幣19,000元；徐另被控1項「企圖以欺騙手段取得財產」罪，指她在同月14日深水埗地鐵站企圖以欺騙手段，即銷售4張假演唱會門票為理由，而不誠實地取得女子陳彥的港幣20,000元。

辯方求情：被告家貧 輟學幫補家計

辯方求情指，被告父親在她中六時欠下賭債離家，由任地盤工母親一力承擔照顧家庭責任。被告中學時品學兼優，之後往台灣升學，首年GPA有3.5分，惟為幫補家計，遂退學返港，任職侍應。她月薪1.6萬元，有一半給母親，一部分用於胞弟學費。其求情信稱「好心想幫輕阿媽，但做得好錯」，承諾之後不再做旁門左道、誤入歧途之事。